En una noche en la que el Barcelona estuvo al borde del derrumbe, y en un estadio que se negaba a sonreír a los catalanes, apareció un solo hombre para darle la vuelta a todo. No fue Lamine ni Raphinha, sino Fermín López, el chico andaluz que surgió desde la sombra para convertirse en el héroe indiscutible del Riyadh Air Metropolitano.

Un doblete en la portería de Oblak, una remontada de la desventaja a la victoria y unos números que dicen que estamos ante uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo ahora, y no en el futuro.

La noche de Fermín en el Metropolitano

El Barcelona entró en el partido del pasado domingo ante el Atlético de Madrid por detrás en el marcador, y salió de él victorioso gracias a la pierna izquierda de Fermín.

En el gol del empate, intercambió el balón con uno de los jugadores rivales dentro del área de Oblak, y después lanzó un fuerte disparo raso que cruzó la portería, un disparo imparable e irrebatible, que devolvió al equipo al partido antes del final de la primera parte.

En cuanto al segundo gol, fue una firma propia de las de Fermín: el desmarque desde atrás, donde Lamine Yamal le puso un pase preciso a la espalda de la defensa, para que el jugador de El Campillo se quedara solo ante el guardameta esloveno y le diera la victoria al equipo de Hansi Flick.

No fue un doblete cualquiera, sino el doblete de un héroe que salvó a su equipo en uno de los campos más difíciles de LaLiga.

Los números no mienten

Las estadísticas de "Opta" confirman que lo que ofreció Fermín no fue un simple destello momentáneo, sino una actuación completa en todos los detalles del juego.

El andaluz fue el que más disparó a puerta en el partido, con un total de 6 remates, 3 de ellos a puerta, de los que creó dos ocasiones y marcó dos goles.

En la creación de juego, participó en 55 pases, completó 33 de un total de 38 con una precisión que alcanzó el 86,8%, de ellos 10 pases en el último tercio ofensivo, y completó un regate con éxito.

Y en lo defensivo no fue un espectador; ganó un duelo aéreo, tuvo éxito en una entrada, recuperó 3 balones, recibió dos faltas y cometió 3 faltas, durante los solo 77 minutos que pasó en el campo.

La temporada de la explosión

Lo que está haciendo Fermín López (23 años) esta temporada no es una evolución normal, sino una auténtica explosión, según el análisis de "Mundo Deportivo".

Después de ausentarse del Mundial por una lesión en mal momento, ahora lo compensa con goles y asistencias decisivas, y va camino de superar todos sus números de las temporadas anteriores.

Esta temporada, ya tiene 8 goles, 7 de ellos en la Liga española y uno en la Liga de Campeones de Europa, y 7 asistencias, 5 de ellas en las competiciones nacionales y dos en Europa.

Con estos números, Fermín se ha convertido en el goleador del equipo por detrás de Raphinha (15 goles) y Lamine Yamal (10 goles), y en el segundo máximo asistente del equipo, solo por detrás de Rocafonda (8).

Fermín ya no es un simple buen suplente o una promesa prometedora; va consolidando su posición poco a poco, temporada tras temporada, hasta convertirse —si no lo es ya— en uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo, y en un jugador cuya importancia va en aumento tanto en el Barcelona como en el plano internacional.