Temores familiares amenazan un fichaje esperado en el Real Madrid

El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje del joven jugador JJ Gabriel, procedente del Manchester United, aunque las negociaciones no han estado exentas de ciertas preocupaciones dentro del club blanco, después de que sus responsables mostraran reservas sobre el entorno familiar del jugador y la forma en que se gestiona su carrera profesional.

Según reveló el periodista Samuel Luckhurst en el diario británico «The Sun», algunos responsables del Real Madrid observan con relativa inquietud el grado de influencia de Joe Okaroil, padre del jugador de 16 años, al que describen como una persona muy exigente en lo relativo a las decisiones vinculadas al futuro de su hijo.

El diario británico explicó que el padre de Gabriel se vio envuelto en disputas en las redes sociales relacionadas con el desarrollo deportivo de su hijo, unos comportamientos que no pasaron desapercibidos para algunos responsables del Real Madrid, quienes también manifestaron su sorpresa por las ambiciosas declaraciones realizadas por el joven jugador.

Gabriel había afirmado públicamente que su mayor sueño es ganar el Balón de Oro, una declaración que suscitó, según «The Sun», ciertas reservas dentro del Real Madrid, debido a la gran atención mediática que ya rodea a un jugador que no supera los 16 años.

El Manchester United intentó retenerlo

El Manchester United realizó grandes esfuerzos para convencer a Gabriel de continuar su trayectoria con el equipo en el estadio de Old Trafford. El diario británico reveló que el club inglés ofreció a la familia del jugador un palco privado en su futuro nuevo estadio, además de concederle el dorsal número 77, en el marco de un plan vinculado a su promoción como marca personal.

El Manchester United también prometió incluir al jugador en la convocatoria del equipo para el partido ante el Brighton, pero Gabriel comunicó al club su deseo de marcharse antes de disputar ese encuentro.

Es posible que el acuerdo se cierre a cambio de una compensación económica que no supera las 350.000 libras esterlinas que recibiría el Manchester United, una cantidad ínfima para un jugador considerado uno de los talentos más prometedores de su generación.

Al mismo tiempo, el Real Madrid prosigue sus gestiones para completar el fichaje del jugador, pese a que quedan algunos trámites antes de cerrar el acuerdo, mientras que el Manchester United estudia la adopción de posibles acciones legales relacionadas con su marcha.