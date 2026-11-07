«Temed a Dios en Egipto... ¿y por qué todo este rencor?»: Ibrahim Hassan defiende a su hermano con mensajes incendiarios

Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, rompió su silencio para defender con fuerza a su hermano Hossam Hassan, seleccionador de los Faraones, ante las críticas y los ataques que ha recibido durante el último periodo, revelando entretelones humanos y de salud impactantes relacionados con el sufrimiento de su hermano y sus sacrificios por la selección nacional, y dirigiendo mensajes contundentes a algunos periodistas y a antiguos compañeros.

Las declaraciones de Ibrahim Hassan llegaron a través de su cuenta personal en la red social "Facebook", en medio del creciente debate sobre el futuro del cuerpo técnico de la selección egipcia, después de que informaciones periodísticas revelaran que existe la intención dentro de la Federación Egipcia de Fútbol de destituir a Hossam Hassan de su cargo, pese a haber conducido a los Faraones a la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026.

Ibrahim Hassan comenzó sus mensajes dirigiendo una dura crítica a quienes atacan a su hermano, preguntándose por los motivos de los intentos de arruinar la alegría de la afición egipcia, y escribió: "Temed a Dios por Egipto, ¿por qué queréis romper la alegría de la gente buena y de los niños que han vuelto a aprenderse la camiseta y el escudo de su selección y los colores de la bandera de Egipto? Preguntad a los egipcios emigrantes por sus hijos, que casi habían olvidado los colores y la forma de la bandera de su país, pero recordaron la unión del pueblo y su alegría durante los partidos y después de ellos, y recordaron el respeto de todo el mundo hacia la selección de Egipto".

Y añadió: "Recordad a Hossam Hassan, el leal y el que ama a su país, el que se sacrifica para hacer feliz a Egipto. ¿Quién de nosotros está libre de errores o de adversidades en su vida? A pesar de todas sus circunstancias personales, tiene un trabajo y el nombre de su país, y lo deja todo detrás por la selección. ¿Por qué combatimos de esta manera ante cada situación? ¿Y por qué comienza la guerra feroz contra nosotros antes de cada concentración?".

Ataque a los periodistas y a los antiguos compañeros

El director de la selección abordó lo que describió como un estado de rencor y de ataque injustificado por parte de algunos de sus antiguos compañeros y de periodistas, subrayando que los éxitos que logra el cuerpo técnico deberían ser un motivo para apoyar el proyecto en lugar de menospreciarlo.

Y dijo: "¿Por qué todo este rencor de compañeros con los que comíamos en un mismo plato y con los que portábamos un único emblema, que es la bandera de Egipto? ¿Y por qué este ataque continuo de la mayoría de los periodistas, y el menosprecio de cualquier éxito que logramos en cada pequeña y gran cosa? ¿Por qué magnificamos las cosas pequeñas y olvidamos los principios con los que se educó el pueblo egipcio?".

Ibrahim Hassan dirigió un mensaje a los entrenadores que aspiran a hacerse cargo de la selección, subrayando que el éxito del proyecto actual podría abrirles la puerta en el futuro, al contrario que el fracaso, que podría hacer a la Federación más cautelosa en sus elecciones.

Y aclaró: "Un consejo y un mensaje para los compañeros que desean estar en su lugar: mi éxito y el de Hossam es lo que te dará más adelante la oportunidad de estar en su puesto, porque quien toma la decisión confiará en nuestra experiencia y te dará tu oportunidad sin miedo, en lugar de recurrir a un entrenador extranjero. En cambio, si yo fracaso, la oportunidad no llegará a ti".

Entretelones de salud graves: Hossam Hassan escapó de la muerte

En uno de los pasajes más impactantes de su mensaje, Ibrahim Hassan reveló detalles de salud graves que sufrió su hermano a lo largo de su trayectoria con la selección, asegurando que sufrió crisis cardíacas repetidas durante las concentraciones, los partidos y las eliminatorias, y que se sometió a delicadas intervenciones médicas que estuvieron a punto de terminar en tragedia.

Y dijo: "Hay un dato que no deseaba revelar... ¿Sabéis que Hossam sufrió más de una vez durante las concentraciones, los partidos y las eliminatorias una angina de pecho, y era salvado con descargas eléctricas en los últimos instantes? Y poco tiempo después se sometió a la colocación de stents, y luego entró de nuevo en quirófano un mes después, y me dijeron que la operación solo duraría una hora para que yo no sintiera miedo".

Añadió que esperó a que su hermano saliera del quirófano, mientras los médicos intentaban tranquilizarlo con distintas respuestas sobre el motivo del retraso, antes de sorprenderse después con una realidad mucho más grave, tras encontrarse con el médico que realizó la operación durante una visita al hospital para hacerse algunos análisis.

Y continuó: "Días después fui al hospital para hacerme análisis rutinarios, y me encontré por casualidad con el médico que realizó la operación, y me dijo que me había ocultado el motivo del retraso, que era que Hossam, con gran probabilidad, no iba a salir con vida del quirófano, porque la operación era en las arterias del corazón y era enormemente compleja".

Ibrahim Hassan también recordó una situación difícil durante el partido ante Brasil, explicando que su hermano no era capaz de caminar ni de mantenerse de pie con normalidad tras la operación, pero insistió en aparecer ante los jugadores y las cámaras para que no notaran su estado de salud y no se viera afectada su moral.

Y dijo: "Después de la operación no era capaz de caminar ni de mantenerse de pie, y la situación era enormemente difícil. Para que las cámaras o los jugadores no notaran algo que afectara a su moral, le pedí que se sentara, pero él insistió en permanecer de pie en la línea del campo".

Ibrahim Hassan insistió en que estos detalles solo los conocía un número muy limitado de allegados, entre ellos su hermano, el doctor Mohamed Abou El Ela y el equipo médico del hospital, antes de concluir su mensaje asegurando que todo este sufrimiento no le impedirá a él ni a su hermano continuar trabajando con la selección.

Y dijo: "Todos estos detalles no los conocía nadie, ni siquiera mis hermanos, salvo el doctor Mohamed Abou El Ela y el equipo de médicos del hospital. Disculpad, es un desahogo por toda esta ingratitud y las guerras a las que nos vemos sometidos Hossam y yo, pero no podrán derribarnos ni detenernos, porque Egipto merece de nosotros este sacrificio".

Comunicado de la Federación de Fútbol y preparativos de la selección

Cabe señalar que la Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado oficial, este sábado, en el que llamó a la calma y a la unidad, pidiendo a los medios de comunicación y a la afición que se alejen de la escalada y de las reacciones que podrían afectar a los preparativos de la selección de cara a los compromisos próximos.

La selección de Egipto se prepara para enfrentarse a Malaui en las jornadas tercera y cuarta de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, durante el presente mes de noviembre, en medio de la ausencia de Hossam e Ibrahim Hassan del terreno de juego, debido a su sanción de 3 partidos por decisión de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, a raíz de los sucesos del partido entre Egipto y Argentina en el Mundial 2026.

Los Faraones se encuentran en el Grupo Segundo de las eliminatorias, junto a las selecciones de Angola, Sudán del Sur y Malaui, y la selección egipcia encabeza la tabla de clasificación con 4 puntos, superando por diferencia de goles a Angola, que ocupa el segundo puesto, mientras que Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos, y la selección de Sudán del Sur permanece en el último puesto sin puntos.

La selección egipcia había comenzado su andadura en las eliminatorias con un empate sin goles ante Angola en casa, antes de recuperar la senda de la victoria con un amplio triunfo sobre Sudán del Sur a domicilio por cinco goles a cero.