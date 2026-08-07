Aumentan las especulaciones en torno al empeño del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, por reforzar su posición de cara a las próximas elecciones a la presidencia del organismo, a través de la consolidación de sus relaciones con las federaciones africanas, y a la cabeza de ellas Marruecos, en medio de la crisis que afronta con varias federaciones europeas.

Según el periodista Tim Wigmore en "Daily Telegraph", el diario británico, la visita de Infantino a la capital marroquí, Rabat, esta semana, y su reunión con miembros del consejo de administración de la FIFA, y después con responsables de la Confederación Africana de Fútbol, se produjeron en el marco de sus maniobras para mantener su cargo, aprovechando el apoyo del que goza dentro del continente africano, que cuenta con 54 federaciones nacionales, es decir, más de una cuarta parte de los miembros de la FIFA, lo que le otorga un peso decisivo en las elecciones a la presidencia del organismo internacional.

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El informe señaló que la Confederación Africana de Fútbol no se unió a las confederaciones continentales que anunciaron el retroceso de su confianza en Infantino, sino que su presidente, Patrice Motsepe, manifestó su apoyo explícito a la continuidad del presidente de la FIFA, mientras que cuatro miembros del consejo de la FIFA, encabezados por el vicepresidente de la CAF, el marroquí Fouzi Lekjaa, renovaron su apoyo público hacia él.

Asimismo, el comité ejecutivo de la Confederación Africana emitió un comunicado en el que respaldó por unanimidad la actualización conjunta presentada por Infantino y el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, sobre la reciente crisis relacionada con el proyecto de venta de una parte del Mundial a inversores, del que Infantino se echó atrás tras fuertes críticas procedentes de Europa en particular.

El informe considera que el creciente apoyo de Infantino a que Marruecos acoja la final del Mundial 2030 se enmarca también en este contexto. Después de que el estadio Santiago Bernabéu de Madrid fuera el candidato más destacado para albergar el partido final, Infantino ha pasado a impulsar que se dispute en el nuevo estadio Hassan II de Casablanca, que se está construyendo con una capacidad de 115.000 espectadores, para convertirse en el mayor del mundo del fútbol.

Wigmore añadió que celebrar la final en Marruecos ayudará a Infantino a reforzar el respaldo de las federaciones africanas, mientras que celebrarla en España no añadiría mucho a sus opciones electorales, tras el deterioro de sus relaciones con la UEFA.

El informe agregó que la elección de Marruecos adquiere una importancia adicional, porque las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA se celebrarán durante el congreso del organismo internacional, previsto en el país del norte de África el próximo marzo, mientras que Infantino ya ha mostrado su deseo de presentarse a un cuarto mandato.

La disputa entre Marruecos y España

El informe apuntó que la maniobra de Infantino lo sitúa también en el centro de la creciente disputa entre Marruecos y España, en medio de la tensión política entre ambos países, especialmente tras la reciente crisis migratoria hacia la ciudad de Ceuta, lo que ha añadido una dimensión geopolítica a la polémica en torno al país que albergará la final del Mundial 2030.

Esta disputa se refleja también dentro del fútbol, pues España rechaza la idea de trasladar el partido final a Marruecos.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, había afirmado anteriormente que España será "la líder del Mundial 2030", y que el partido final debe disputarse en territorio español.

El informe concluyó señalando que Infantino ve en estas tensiones una oportunidad para reforzar su imagen, como partidario de ampliar la influencia del fútbol más allá del tradicional dominio europeo, apoyándose en la base africana que desempeñó un papel central en la permanencia de sus predecesores, João Havelange y Sepp Blatter, en la presidencia de la FIFA durante largos años.