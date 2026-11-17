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El PSV de Eindhoven va muy en serio a por Kevin De Bruyne y ha presentado al Napoli su primera oferta oficial para incorporarlo en enero.

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Tanto tronó que al final empezó a llover. Tras semanas de rumores, declaraciones, muestras de apertura y una ruptura más o menos total con el entorno y la ciudad de Nápoles, Kevin De Bruyne podría estar acercándose de verdad a una salida anticipada del club en el próximo mercado de fichajes de invierno.

El PSV de Eindhoven ha aprovechado el deseo, sobre todo de la familia del mediapunta belga (tan extraordinario con su selección como decepcionante en el Napoli), de acercarse a casa y, según informa el Telegraaf en Holanda, ha presentado al presidente De Laurentiis su primera oferta oficial para ficharlo en propiedad. ¿Qué hará ahora el Napoli?

LA RUPTURA DE SU MUJER CON NÁPOLES - En los últimos días, quien había desatado los rumores sobre De Bruyne era su mujer, Michele Lacroix, que se quejó de la calidad de la vida familiar en la ciudad en una entrevista con la revista NINA:



«En Manchester la gente ya estaba acostumbrada y casi no se fijaba en Kevin. Pero en Nápoles es diferente. Nos decimos que cuanto antes nos vayamos, mejor. Kevin no se divierte. Pensamos juntos en el futuro y cada vez nos decimos más a menudo: nos iremos a vivir aquí, en Limburgo (región fronteriza entre Bélgica y Holanda, no lejos de Eindhoven, N. de la R.)».



Estas palabras han provocado una auténtica ruptura con el entorno napolitano, que enseguida acudió a los perfiles de De Bruyne y su pareja en las redes sociales para atacarlos duramente y criticar con dureza este tipo de declaraciones, invitándolos a marcharse cuanto antes.

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LA OFERTA ES BAJA - A partir de ahí surgieron los rumores sobre el PSV, que vio la posibilidad de sacar partido de la situación. Y, según el diario holandés, el paso oficial que confirma su interés se ha dado en los últimos días, aunque, por ahora, la oferta es increíblemente baja. Se habla de unos 2 millones de euros, casi una especie de compensación por la rescisión del contrato del belga a solo 6 meses de su vencimiento previsto.

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LA ESTRATEGIA DEL NAPOLI CON DE BRUYNE - Hay que recordar que De Bruyne es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla del Napoli, con 5,5 millones de euros al año más bonus y una prima de fichaje de 10 millones de euros que ya ha cobrado. En el contrato figura también una opción de renovación automática por otra temporada que, sin embargo, el club no contempla por ahora.

De Laurentiis quiere empezar a reducir los costes fijos del equipo, y los salarios de los jugadores de edad avanzada, lógicamente, pesan. Pese a ello, dejar marchar a un jugador como De Bruyne no era hasta ahora una prioridad, dado que para Massimiliano Allegri el belga sigue siendo una pieza fija y es Frank Anguissa quien resulta más prescindible en el centro del campo del Napoli.

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NO ES INTRANSFERIBLE - Las cifras serán inevitablemente decisivas: por 2 millones de euros, pese al ahorro salarial, la operación todavía no le compensa a De Laurentiis, pero no se ha descartado la disposición a negociar. Ante propuestas más convincentes, la posibilidad de cerrar una historia de amor que nunca llegó a nacer podría concretarse.