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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

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Tecnología avanzada prepara a Al-Akhdar para enfrentar a Uruguay y España

Arabia Saudí vs Uruguay
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Alcanzar los máximos niveles de rendimiento

La selección saudí ha revelado una nueva técnica que usa en sus últimos entrenamientos para su debut en el Mundial 2026.

Su primer partido será el martes contra Uruguay, y luego enfrentará a España y Cabo Verde el 21 y 27 de junio, respectivamente.

La cuenta de la selección saudí en X publicó este domingo: «La innovación potencia el rendimiento en nuestros entrenamientos. El sistema de refrigeración CLIMACOOL de Adidas ayuda a nuestros jugadores a combatir el calor y la humedad, reduce la temperatura corporal y mejora la recuperación y el rendimiento.

El sistema consta de tres elementos: una chaqueta con gel refrigerante que se congela antes de usar y absorbe el calor de pecho, abdomen y espalda.

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Se completa con una chaqueta aislante que conserva el frío y una funda refrigerante para las zapatillas que reduce el calor y la hinchazón en los pies.

Según Adidas, esta tecnología puede bajar la temperatura interna hasta medio grado Celsius y la de la piel unos 13 grados, lo que ayuda a los jugadores a tolerar el calor, recuperarse antes y mantener su rendimiento.

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