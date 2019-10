Tecatito: "Fue irritante no estar con la Selección mexicana"

Jesus Manuel fue requerido hasta la Fecha FIFA anterior en los amistosos contra Estados Unidos y Argentina.

Tras la polémica de unos meses atrás en las que resultó apartado de la Selección mexicana por el técnico Gerardo Martino, Tecatito Corona habló por primera vez públicamente de ello desde aquel entonces y describió la incertidumbre que le tocó vivir en ese periodo hasta que se resolvió todo.

"Fue irritante (no estar en Selección) porque lo que se hablaba no era. Ya no sabía si salir a decir algo o no, siempre era una confusión dentro de mi cabeza. Pero al final decidí no decir nada, sabía que iba a llegar el momento de decir cómo fueron las cosas: un malentendido y punto", reveló en entrevista con TUDN el mediocampista del Porto que ahora está siendo utilizado como lateral en su equipo.

Por otro lado, el canterano del aceptó que sí deseaba disputar la Copa Oro 2019 junto al Tricolor; sin embargo, debido al problema de comunicación de su lesión entre el cuerpo médico de los Dragones y el de México, intuía que no sería llamado, lo que finalmente pasó.

"Sí, claro (quería estar en ). Ahí es donde pensaba: 'me irá a llamar o no'. Después me recupero del tobillo y quería llegar bien a Copa Oro, pero con el malentendido se dio así. Yo tenía la ilusión de ir a Copa Oro, pero también tenía que aceptar las consecuencias", agregó.