Javier Tebas: "¿La Superliga? Pensé en qué manos podíamos estar si triunfaba eso"

"A Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, parece mentira que lo conozcáis. No es algo personal, sino de modelo. Detrás de la Superliga estaba

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha comparecido en los habituales ‘ Desayunos de Europa Press’, donde ha opinado del desenlace de LaLiga, del estado financiero de los clubes españoles, de las pérdidas ocasionadas por el Covid-19 y también de la famosa Superliga, en la que sólo quedan tres equipos, Real Madrid, Barcelona y Juventus. El presidente de la patronal dijo que esta “no es la Liga más barata, sino la Liga más competida".

Sobre la salud y competitividad de LaLiga. “España tiene un gran campeonato que se ha hecho con todos los clubes, no se ha construido solo. La Liga es un elemento de orgullo para todos los clubes. No hemos pedido ningún rescate, sino que al revés, con los Pactos de Viana hemos dado a otros deportes minoritarios. Hemos crecido en audiencias, en derechos internacionales…”

El VAR y la polémica de las manos. “Sigo siendo defensor del VAR. Hay una desazón en los clubes, puedo entender al Real Madrid y a Zidane, o al Atlético de Madrid. La falta de unificación de criterios a veces pasa. Si el tema de las manos se explicase más, podría funcionar mejor. Hay que explicar las cosas para que la gente lo entienda, como hicimos con el VAR. ¿Fue mano lo de Militato? Pues no lo sé. A veces se han pitado y otras no. Con objetividad te puedo decir que no lo sé. Se ha quejado el Madrid, pero no sólo el Madrid, se han quejado mucho. Hay que darle una vuelta. Espero que el Comité Técnico de Árbitros esté trabajando en esto. Tenemos que ir a una especificación y un cuerpo único de VAR. Es más fácil que haya unificación de criterios con 5 que con 20. Lo de las manos es como lo de la Superliga, no se ha explicado bien”

¿Habrá sanciones a los clubes que siguen en la Superliga? “No conozco la normativa de la UEFA. Tampoco conozco exactamente lo que han firmado los clubes. Estos clubes pertenecen a la ECA y la ECA es un organismo de UEFA. Y más aún, Agnelli, presidente de la ECA, pertenecía al comité de la UEFA hasta el fin de semana. Con esos datos y lo que quiso hacer, UEFA debe tomar la decisión que crea respecto a sus estatutos. Tiene abogados y con base jurídica la UEFA tomará su decisión, nos guste o no. Hay que leerse otra vez el comunicado de la Superliga. Parece que nos olvidamos. Hay que leerlo. Su mensaje fue “aquí estamos y sólo participarán algunos más pero la Superliga ya está y empezará lo antes posible”. Sacaron un comunicado diciendo esto y a partir de ahí la UEFA no puede quedarse pasiva con las cosas que están pasando, como tampoco puede quedarse pasiva LaLiga. Buscaremos mecanismos de protección para que esto no pueda volver a suceder”.

Reconocimiento de 9 clubes que se habían equivocado.“No sé lo que Ceferin habló con los clubes. No me parece una sanción, sino un reconocimiento de los clubes de que se habían equivocado. Es algo digno y lo de menos es la sanción. La mayor sanción de los clubes que han fundado la Superliga es la contestación social que han tenido, como en Inglaterra”

Una cuestión de lealtad. “No tenemos capacidad normativa para sancionar a nadie, eso es cosa de la Federación. Tenemos que analizar a futuro. Una Superliga hubiera vaciado los derechos patrimoniales del fúthol español, habríamos bajado mil millones de euros ¿es leal trabajar con los órganos de la Liga y tener información de cómo van los derechos audiovisuales y luego querer hacer una Superliga?”

Superliga y en qué manos estaríamos. “Es importante ver y leer las cosas dos veces. La entrevista que dio cae en contradicciones. Dijo que era un problema del Covid-19 y que hacía tres años que llevaba trabajando en la Superliga, pero hace 3 años no había Covid-19. Lo que me molestó es que se diga que iba a salvar al fútbol. Si tan bueno era el proyecto ¿por qué se llevo de manera clandestina? Eso sólo lo hacen los Reyes Magos y en los cumpleaños. Lo mínimo era llamar a las grandes ligas, reunirse con todos los actores…Hay que preguntarse cómo es posible que en menos de 24 horas todas las ligas digan que ese proyecto era malo para el fútbol. ¿Es tonto el presidente de la Serie A? ¿El CEO de la Bundesliga? ¿Es tonto el de la Ligue-1 de Francia? Sabíamos que era la ruina para la industria del fúthol…No me salió una carcajada, pero sí me dio pena. Dios mío, en qué manos podemos estar si triunfa esto”

Florentino Pérez y Gianni Infantino. “A Florentino nadie le gana pulsos, parece mentira que no le conozcáis. No es un tema personal, es entender el fútbol de manera diferente. No tengo un pulso con Florentino. Es el presidente del Real Madrid y tiene mi respeto, el tema es que tiene otro modelo del fútbol que pone en peligro la industria. Detrás de ese modelo estaba Infantino empujando".

Nunca habrá Superliga sin clubes ingleses. “El proyecto planteado como Superliga que se planteó hace tres semanas ha fracasado. Nunca habrá Superliga sin clubes ingleses, ese concepto ha muerto. En 2019 los clubes nos tuvimos que enfrentar a una reforma de Champions que era una especie de Superliga y fue presentada y tuvimos que reunirnos más de 200 clubes para aparcar ese proyecto. Vamos a tener que enfrentarnos a esa serie de proyectos durante más tiempo, como el Mundial de Clubes que plantea Infantino.

Decir que el fútbol va a la ruina en tres años no es verdad. "He oído decir al presidente del Real Madrid que el fútbol va a la ruina y tres años y eso, sencillamente, no es verdad. El impacto del Covid en el fútbol español asciende a 1.029 millones de euros, de los que 783 ya están en operaciones de financiación y refinanciación firmadas, y 246 en recursos propios de los clubes. El hecho de que puedan encontrar financiación en los mercados internacionales habla muy bien de cómo han gestionado la crisis y esto no es igual en otras ligas: Italia y Francia están mucho peor".

Mundialito de clubes, Eurocopas cada dos años. “Basta de nuevas competiciones! Hay un ecosistema que funciona y no se puede poner en riesgo. Las cinco mejores competiciones generamos casi cuatro veces más que la Champions. Hay que tener mucho cuidado con esta invención de nuevas competiciones porque este ecosistema se viene abajo".