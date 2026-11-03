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Traducido por

Tebas sobre la muerte de un jugador español: Qué pérdida tan grande

J. de Miguel
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
España
Andorra

La tristeza se apodera de todos

Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó su apoyo a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, que falleció este martes a los 30 años de edad.

El Tenerife anunció la muerte de su jugador a las ocho de la mañana de este martes, una noticia que sumió en una profunda tristeza al club, a su afición y a la familia del fútbol.

El Tenerife comenzó su mensaje así: "Estamos destrozados por el dolor, se nos han paralizado las palabras por la conmoción y no podemos creer que esto sea real".

Y añadió el Tenerife: "No hay palabras de consuelo ni nada que pueda aliviar este sentimiento cargado de tristeza. Nos ponemos al lado de su familia desconsolada y de sus seres queridos, y al lado de todos los miembros de la familia del Tenerife que lloran hoy este cruel desenlace".

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Tebas se pronunció sobre el asunto, a través de una publicación en la red social X, señalando: "Siento una profunda tristeza por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del Tenerife. Todos compartimos hoy el dolor de esta pérdida irreparable".

Y añadió: "Transmito mi más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y a todos los miembros de su club, y les expreso todo mi cariño y apoyo en estos difíciles momentos".

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