Tebas, sobre el VAR: "No puede ser que después de un partido Florentino llame a Rubiales"

El presidente de LaLiga ha pasado por Europa Press para analizar, entre otras cosas, el momento actual del VAR

Las actuaciones del VAR seguirán trayendo polémica jornada tras jornada y Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha querido comentar en Europa Press sus impresiones respecto a las últimas semanas, sobre todo con la famosa llamada de Florentino Pérez a Rubiales tras el Real Madrid - Real Sociedad.

"Critico las formas por las que se quejan del VAR. No puede ser que veinte minutos después de un partido Florentino Pérez llame al presidente de la Federación, Rubiales. Y que se haga público. Me parece mal", ha comentado Tebas.

"Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que dice Pepito, es porque lo ha dicho Juanito. Se está poniendo en peligro la industria con todas estas chorradas. Ponedle nombre vosotros a ese Pepito y a ese Juanito", ha continuado después.

Sobre la expulsión del Reus, Tebas fue claro y aseguró que el club no va a jugar más esta temporada: "El Reus está expulsado, no suspendido. Es una suspensión firme en vía administrativa y no va a jugar más salvo que el TAD tome medidas cautelares. Los jugadores estaban secuestrados en el club, lógicamente han querido irse de ese equipo".