Tebas: "Si no se vuelve a jugar, las pérdidas serán de 1000 millones"

El presidente de La Liga ha repasado la actualidad del torneo en una conferencia organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón

La Liga se encuentra en una posición firme en cuanto a la reanudación de la temporada. Eso sí, primero se tiene que regresar a los entrenamientos, para que los jugadores puedan recuperar la forma de cara a la disputa de las últimas jornadas del campeonato.

Para ello, se establece una serie de medidas que tienen que pasar los clubes, jugadores y cuerpos técnicos. Ante esto, la AFE emitió un comunicado en el que deja clara su postura, dura, ante esta situación.

Es por ello que el dirigente del ente liguero, Javier Tebas, ha respondido las preguntas de los periodistas en una charla organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, titulada 'Adea conecta'.

"En nuestras reuniones siempre hemos guardado un minuto de silencio porque todos estamos muy afectados. Pero esto no quiere decir que no se puedan poner en marcha estrategias para que la pandemia no sea económica también. Puede haber una grave crisis y que puede destruir muchos puestos de trabajo. Nosotros tenemos nuestra repsponsabilidad. El fútbol profesional somos el 1,37% del PIB y generamos 180.000 puestos de trabajo directos, indirectos o inducidos. Hay que minimizar los daños que nos va a causar el coronavirus. De ahí la estrategia a corto y medio plazo. Pero los acontecimientos te atropellan. Por eso queremos volver cuanto antes", expresó.

Uno de los puntos por los que fue cuestionado Tebas fue por la estrategia, y más concretamente por el primer paso que se tiene que dar dentro de la estrategia para que los equipos vuelvan a los terrenos de juego.

"Hasta hace poco se componia de cuatro fases, pero ya hay una quinta, qué se va a hacer la temporada que viene. Ya estamos planificando económicamente la temporada que viene. Ya lo estamos viendo con los clubes. La primera fase es de elaboración de los calendarios para volver a entrenar y a competir. Lo hemos hecho con la UEFA y con el resto de ligas de Europa. Todo está indexado. Quedan cinco clubes españoles en Europa. Hay que intentar que esté totalmente coordinado. Se establecieron varias alternativas porque había mucha incertidumbre. Hasta el 28 de junio hay varias opciones, y relacionadas con las competiciones europeas. Se puede hacer lo tradicional o luego alternar entre semana y fin de semana. Creo que vamos más al modelo este de bloques por la actual situación. Aunque no es la más deseada. Hay cinco países en la Champions y 11 en la . Depende de cómo se desarrolle el virus por los diferentes territorios".

Por otro lado, Tebas también evaluó cómo sería el daño en términos económicos si la competición finalmente no pudiera disputarse, y por tanto tuviera que finalizarse la temporada sin poder volver.

"Muchos pasos se mezclan pero me gusta separarlos. 1.000 millones si no se puede volver a jugar y si fuese a puerta cerrada, las pérdidas supondrían unos 300 millones de euros. Una vez evaluado esto, cada club conoce su daño, pues se estableció la estratagia en el ámbito laboral. Recomendamos los ERTE, de todo tipo, y algunos han alcanzado acuerdos con los jugadores para descontar parte de su salario (del 10% al 20%). De los 42 clubes hay 38 o 39 los que han llegado a acuerdos".

Sobre el protocolo sanitario, que es la tercera fase del plan para volver, Tebas fue claro.

"Todos los clubes se van a regir por las mismas normas. Se hace así porque todos dependemos de todos. Si un club no cumple con corrección puede afectar a todos porque se puede suspender una competición. Las normas tienen que estar en un protocolo regulado. Será aprobado con las autoridades sanitarias. Aparecen muchos bulos. Está claro que necesitamos a la autoridad sanitaria. Nuestra obligación es estar preparados para cuando nos digan que podemos volver. No podemos partir de cero cuando nos den el visto bueno. Se ha trabajado mucho en esto. Es muy técnico. Es muy importante su ejecución".

Acerca de los partidos a puerta cerrada, que es otro de los escenarios que tiene La Liga, el presidente del ente fue sincero y analizó la situación.

"Ya lo veniamos trabajando, pero ahora estamos centrados en eso. No tiene que ver con el de entrenamiemtos. El de puerta cerrada conlleva cómo y cuando viajan los equipos, qué personas están dentro de los estadios, los medios audiovisuales, cómo vamos a retransmitir, cómo vuelven los equipos... No es sencillo. Y requiere un protocolo especial. Los directores de partido serán como inspectores. Se debe desarrollar de la mejor forma. Y luego cada club ha designado un coordinador de crisis y una persona de contacto sólo para esto", comentó.

"Habrá puerta cerrada hasta diciembre. Lo lógico es que no haya aglomeraciones. Eso va a afectar a los límites salariales y al mercado de venta de jugadores. Va a ser prácticamente inexistente y eso se va a notar en los clubes. Muchos viven de la venta de jugadores y eso también va a caer muchísimo", declaró.

Mientras, los contratos de los jugadores también juegan un papel importante en la actual situación. Muchos verán como sus vinculaciones, que acaban el 30 de junio, se tendrán que ampliar ante la excepcional situación.

"Se ha visto con abogados. Y aquí hemos explicado la estrategia con los contratos que hay que ampliar más allá del 30 de junio. La gran parte de los contratos se establecen por temporada así que creemos que si se alarga, la temporada terminará el 31 de julio y esos contratos quedan automáticamente alargados. En esta fase también hay que sentarse con los operadores que televisarán los partidos. Habrá más de 80 reuniones. Hay que esperar a tengamos fechas. Aquí habrá un daño, se juegue o no. Por los bares habrá 39 millones de daños y habría 500 en total si no se juega".