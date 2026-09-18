Javier Tebas, presidente de LaLiga, asistió a la inauguración oficial de la nueva ciudad deportiva del Eibar, en Areitio. Y, como es habitual en él, no dudó en expresar su opinión sobre los asuntos de actualidad del fútbol español.

El diario ASpublicó las declaraciones de Tebas, quien en un primer momento abordó las palabras de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, sobre su actuación en la polémica de las camisetas de apoyo a Ceuta.

Tebas afirmó: «El objetivo era corregir un error. Nadie pone en duda lo que dice Mbappé, pero el problema no está en lo que dijo, sino en todo aquello de lo que se está hablando».

Y añadió: «El problema, para muchos españoles, es que hay una invasión, y cada día alguien se sorprende con la cifra: ¿son 8.000, o 10.000, o 15.000, o 20.000? No lo sé».

Sobre la posibilidad de un desencuentro con la Federación marroquí, Tebas insistió en la necesidad de llevar a cabo una investigación a fondo, y dijo: «No es una decisión que me corresponda a mí sobre si se sigue organizando o no el Mundial, pero desde luego, si se demuestra que el Gobierno marroquí intervino en la invasión que se produjo en Ceuta, tendremos que reconsiderarlo todo, ¿no es así?».

En otro orden de cosas, Tebas se refirió a la entrada de Lionel Messi en la propiedad del club Eldense, y señaló: «Es un honor que un jugador como Messi decida poner parte de sus inversiones en un club de fútbol en España. Eso significa que confía en la competición y que confía en LaLiga».

Y apuntó: «También recuerdo que Cristiano Ronaldo posee el 25% del Almería. Para nosotros, es un motivo de orgullo. Y que vea que este es un buen lugar para hacerlo y para pensar en su futuro comercial en el fútbol».

Respecto al aplazamiento del partido entre el Levante y el Athletic de Bilbao a causa de un fuerte temporal, se plantearon dudas sobre la escasa capacidad de tomar una decisión con rapidez, pero Tebas fue claro en su respuesta: «El aviso naranja se había emitido a las dos de la tarde. Hay muchos partidos de fútbol en los que tenemos una situación de aviso naranja a esa hora y, aun así, los encuentros se disputan».

Y agregó: «¿Qué ocurre cuando hay un aviso naranja? Se forma un equipo de trabajo, que ha estado en contacto permanente con ambos clubes. Y ninguno de los dos clubes, ni ninguna de las instituciones competentes, dijo que hubiera que suspender el partido. De hecho, a las siete de la tarde lucía el sol, e incluso cuando los jugadores empezaron los calentamientos no había ninguna lluvia intensa».

Y concluyó: «Creo que aquí fuimos cautelosos, y es cierto que debemos lamentarlo por los aficionados que viajaron para asistir al partido, pero el protocolo y las normas se cumplieron, que son las normas que se siguen habitualmente».

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