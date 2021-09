Tebas: "La marcha de Messi del Barcelona no fue por motivos económicos, se pudo evitar"

Tebas, presidente de LaLiga afirma rotundamente que la salida de Messi del Barcelona no se debió a motivos financieros como dijo Laporta.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló durante una entrevista con "Sport" de la salida de Messi del Barcelona y explica su visión de lo sucedido. "Sé con seguridad que su salida no fue por motivos económicos. Su marcha se podía haber evitado".

El mandatario explica que "quizá la marcha de Messi haya sido la más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia. No merecía irse así, ya no solo del Barça, tampoco de la Liga".

Preguntado por el cartel de culpable que le colgaron de la salida de Messi desde Barcelona, explica que "aguanté el tirón inicial, pero ya dije en algunos tuits que no era verdad. Al revés, el proyecto CVC es un proyecto global para todos los clubes de LaLiga, y al FC Barcelona le beneficiaba, no sólo a nivel de deuda sino a nivel de masa salarial, con una perspectiva a medio plazo".

Añade que "si Laporta se había dado la mano con Messi era porque durante un mes había aceptado la oferta de CVC. Estuvo más de un mes a favor. Por eso decía que las cosas iban bien. Incluso me llamó dos veces para acelerar la operación de CVC porque Messi se estaba poniendo nervioso".

Cómo se podía haber evitado

Tebas explica cómo pudo evitarse la salida de Leo: "Lo comenté con Laporta personalmente, por teléfono, y con su Junta Directiva. Se buscaron soluciones, si es que el motivo era económico. Si ha sido por otro motivo, yo ya no puedo valorarlo. Creo que la temporada que viene, con los números que dé el Barça, veremos si realmente Messi podía haberse quedado o no. Y aunque respeto la decisión del club, hay que contar las cosas como son". Y recalca que "no fue una decisión económica. Lo sé con seguridad".

"La marcha de Messi, más dolorosa que las de CR7, Pep o Mou"

Por supuesto. Igual que cuando se fueron Ronaldo, Guardiola o Mourinho. Sabíamos que algún día esto pasaría. Hemos tenido la gran suerte de tener a los dos mejores futbolistas del mundo en los dos mejores equipos del mundo y desde LaLiga lo hemos sabido aprovechar para ponernos en primera línea mundial. Quizá la marcha de Messi ha sido algo más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia"