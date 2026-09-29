Tebas explota: hay que aplastar al Manchester City y lo ocurrido es un escándalo que se remonta a 2009

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó una bomba estruendosa contra el fútbol europeo al exigir la imposición de las sanciones más severas disponibles al Manchester City, tras confirmarse su condena en el caso de las infracciones financieras históricas, subrayando que lo ocurrido debe marcar un punto de inflexión para todo el fútbol.

Tebas afirmó, en declaraciones incendiarias al margen de la Cumbre de Rendimiento y Salud que acogió Londres, organizada por el sindicato mundial de jugadores FIFPRO y la Cleveland Clinic, este martes: "Llevo muchos años expresando preocupaciones sobre el Manchester City; lo hice en 2017 durante el congreso Soccerex, y en aquel momento eso no gustó ni al Manchester City ni a la Premier League".

La agencia "Reuters" reveló la veracidad de las informaciones que confirman que una comisión independiente condenó al Manchester City por 114 de las 115 infracciones de las reglas del juego limpio financiero de la Premier League, acusaciones que el club celeste siempre había negado.

Infracciones desde 2009

Tebas insistió en la gravedad del período temporal de las infracciones, al afirmar: "Ahora ha quedado demostrada la existencia de infracciones continuadas que se remontan a 2009, y vulnerar las reglas durante más de diez años es algo extremadamente grave. La sanción debe ser dura, no solo para que sirva de escarmiento, sino porque las reglas ya se han vulnerado".

Y añadió: "Buscamos hacer que el fútbol sea sostenible e íntegro en todas las competiciones y, como dicen muchos clubes, se han perdido títulos que otros clubes deberían haber ganado. Lo ocurrido es de suma importancia, y esperamos que represente un punto de inflexión, y no solo para la Premier League".

El presidente de LaLiga subrayó que las repercusiones del caso trascienden Inglaterra, explicando: "El caso del Manchester City tiene repercusiones en toda Europa, especialmente en lo relativo a la manipulación financiera. La sanción debe ser disuasoria".

El Manchester City se enfrenta, según los reglamentos, a sanciones que oscilan entre cuantiosas multas económicas y la resta de puntos, hasta llegar al descenso, mientras que informes británicos apuntan a que los clubes de la Premier League ya han comenzado a solicitar asesoramiento legal para reclamar indemnizaciones.

Ataque al "TAS"

Tebas no desaprovechó la ocasión para atacar al Tribunal de Arbitraje Deportivo "TAS", que en 2020 había anulado la decisión de la UEFA de vetar la participación del City en la Liga de Campeones durante dos años, bajo la acusación de inflar los ingresos por patrocinio entre 2012 y 2016.

Tebas afirmó: "En mi opinión, las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo deben ser revisadas, pues anuló la sanción impuesta por la UEFA, y aquella decisión fue muy cuestionable; ahora ha quedado demostrado que la UEFA tenía razón".

Por su parte, Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, expresó su preocupación por la prolongación del caso, al afirmar: "Lo que nos preocupa es el impacto que esto tiene sobre el ecosistema más amplio y sobre la confianza en las reglas y las instituciones. Si hay una lección que sacar, es que necesitamos reglas, que deben cumplirse, y que debe haber consecuencias inmediatas".

Y añadió: "Detrás de todas estas historias hay seres humanos, personas que buscan alcanzar determinados objetivos en su trayectoria profesional. Lo que debemos a todos en este sector es certeza".







