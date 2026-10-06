Javier Tebas, presidente de LaLiga, dirigió un mensaje muy contundente al Real Madrid sobre el caso Negreira, defendió de nuevo las actuaciones de la patronal y criticó el tratamiento que el canal de televisión del Real Madrid ha dado al asunto.

Tebas escribió a través de su cuenta oficial en "X": "Sigo creyendo totalmente lo mismo sobreel caso Negreira. Lo ocurrido fue extremadamente grave y debe investigarse hasta el final".

Y añadió: "Es normal investigar hechos que terminaron hace años, pero resulta absolutamente inaceptable construir en 2026 un relato según el cual Negreira sigue influyendo hoy en el arbitraje español. Esto es algo vergonzoso. Y repetirlo en el canal del Real Madrid no lo hace verdadero".

Y prosiguió: "Precisamente por eso existen desde hace años los procedimientos judiciales: para aclarar si los pagos influyeron en el sistema arbitral, y en particular en los ascensos y descensos de los árbitros, y para determinar si estos actos constituyen corrupción deportiva y acarrean consecuencias penales. Que los jueces hagan sus investigaciones, que se reúnan todas las pruebas y que lleven el caso hasta el final".

El presidente de LaLiga continuó: "Pero mientras tanto, ¿qué quieren algunos? ¿Quieren que excluyamos al FC Barcelona y a su directiva actual de la Liga? ¿Quieren que la Liga sustituya a los tribunales, dicte su propia sentencia y ejecute una sanción antes de que se dicte una resolución judicial? Además, el plazo de prescripción en el ámbito disciplinario deportivo español ya ha expirado. Esto se ha aclarado una y otra vez".

Y agregó: "Puedes criticar con dureza lo que ocurrió —y yo lo he hecho desde el principio— y al mismo tiempo negarte a aceptar la falsa acusación de que Negreira sigue influyendo en el arbitraje español después de tantos años del final de aquellos hechos. Esto no es una búsqueda de la verdad, sino un intento de mantener vivo un relato".

Tebas cerró su tuit con un llamamiento al canal de televisión del Real Madrid y a otros periodistas, diciendo: "Los hechos son lo bastante graves como para no tener que inventar más, que es lo que hace el canal de televisión del Real Madrid".







