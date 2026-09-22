Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un nuevo ataque contra el Real Madrid, en el contexto del discurso creciente dentro del club y en los medios afines a él sobre las decisiones arbitrales, rechazando el relato que habla de que el equipo es objeto de un ataque deliberado por parte de los árbitros.

Tebas consideró que la continua polémica en torno al arbitraje desvía la atención de los problemas técnicos que se han manifestado en el rendimiento del Real Madrid durante los primeros partidos de la temporada.

El presidente de LaLiga escribió a través de sus cuentas en las redes sociales, en respuesta a las últimas críticas procedentes del Madrid, censurando lo que describió como un intento de construir "la historia de la conspiración permanente".

Dijo: "Cuando no es Negreira, es el árbitro, y cuando no lo es, es que no es internacional", en alusión a la multiplicidad de justificaciones que plantea el club o sus allegados al hablar del arbitraje.

Tebas subrayó que a todos los clubes de LaLiga se les puede asignar la dirección de sus partidos a árbitros internacionales o no internacionales, recalcando que ningún club tiene derecho a elegir el árbitro que dirige sus partidos, ni a objetar la identidad del árbitro solo porque no coincide con sus preferencias o expectativas.

El presidente de LaLiga abordó el lugar que ocupa el Real Madrid dentro de la competición, reconociendo el gran papel que desempeña el club en la historia de LaLiga y su atractivo a nivel mundial, pero rechazó al mismo tiempo reducir el valor del campeonato a la presencia del Real Madrid en solitario, asegurando que la competición no extrae su importancia de un solo club.

Tebas dijo: "El Real Madrid es muy importante para LaLiga, pero decir que LaLiga no tiene valor sin él refleja desprecio hacia los demás clubes, sus aficiones y su historia. La competición no es propiedad de nadie".

Tebas fue más contundente cuando comentó la hipótesis que habla de que el Real Madrid es objeto de un ataque por parte de los árbitros, ya que consideró que este planteamiento carece de lógica y no se apoya en pruebas que confirmen la existencia de una política deliberada contra el club. Dijo: "Afirmar que los árbitros están orientados contra el Real Madrid es como si vivieras en otra galaxia".

El presidente de LaLiga consideró que reiterar el discurso sobre la existencia de un sesgo arbitral contra el Real Madrid proporciona una cobertura para evitar debatir los verdaderos problemas que han aparecido dentro del equipo, ya sea a nivel del rendimiento, de los resultados o de la forma de dirigir los partidos.

Tebas añadió: "Esa historia funciona como una coartada para tapar las demás deficiencias que se aprecian a primera vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el campo".

Al cierre de su defensa de su postura, Tebas afirmó que la comisión de errores arbitrales, incluso si se repiten en más de un partido o a lo largo de los años, no representa una prueba de la existencia de una conspiración organizada contra el Real Madrid.

Dijo: "Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni su repetición durante años lo convierte en verdad".