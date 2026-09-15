Javier Tebas, presidente de LaLiga, realizó fuertes declaraciones este martes durante su participación en la Cumbre Mundial de Fútbol en Madrid.

Tebas habló sobre el futuro del deporte, en declaraciones recogidas por el diario "As": "La inteligencia artificial lo está cambiando todo. Habrá más tiempo para el ocio. Entre los pocos acontecimientos verdaderamente inolvidables, el fútbol y los conciertos serán los únicos. Se dedicará más tiempo a tu salud".

Rodri, el más merecedor del Balón de Oro

Sobre quién merece ganar el Balón de Oro, dijo: "Rodri. Es difícil, pero viendo lo que hizo en el Mundial, se lo merece".

Y sobre el apoyo del Barcelona a Lamine Yamal en esta ocasión, comentó: "Tenéis que preguntarle al Barcelona. Cada uno tiene su opinión, y la mía es Rodri".

Añadió: "Cada uno hace lo mejor que puede en la campaña. Cada uno hace lo que considera más adecuado. Lamine sabe cómo jugó. Puede decir que es el mejor jugador. Yo creo que Rodri es el mejor. Cada uno es capaz de evaluar su nivel".

Y sobre la comparación de Lamine con Messi, dijo Tebas: "Todavía le queda un largo camino... A los diecinueve años, se le puede comprar. Lo veremos dentro de cinco años".

Mourinho y el canal del Real Madrid

Sobre José Mourinho, afirmó: "Está evolucionando, como cualquier otro. No tiene mucha fama, pero todavía le queda un largo camino en la Liga. Yo creo en ello".

Se refirió a las críticas del canal del Real Madrid al arbitraje, diciendo: "Es un intento desesperado de hacerse la víctima; no solo se queja de su situación, sino que se queja de la situación de todos. Están equivocados. Todo es culpa de los demás y nunca suya... Yo podría explicar por qué el Real Madrid ha conseguido menos puntos, pero no lo haré... El Real Madrid puede ganar la Liga sin esos discursos que le hacen adoptar el papel de víctima".

Tebas atacó a la actual dirección de la FIFA: "Si Infantino continúa, será una vergüenza. Habría sido mejor para el fútbol que Estados Unidos venciera a Bélgica, porque estoy convencido de que Infantino no continuará tras el desastre de España. Muchas federaciones dependen del dinero de la FIFA, y de lo contrario lo perderían".

Y prosiguió: "Todavía hay tiempo. Debe haber un candidato para el 18 de noviembre. Si viera a un candidato, les retiraría mis votos".

Marruecos y España: pugna por la final del Mundial 2030

Sobre la organización de la final de la Liga de Campeones de Europa, dijo: "El Real Madrid no la ha solicitado por su mala relación con la UEFA. Espero que la soliciten pronto; es más, estoy casi seguro de ello".

Tebas abordó la pugna entre España y Marruecos por la organización de la final del Mundial 2030, cuando dijo: "En el Bernabéu. Yo apoyo esa opción. Pero para que la final se celebre en España, Infantino no debe seguir en su cargo. Cuando un miembro de la FIFA y de Marruecos (Fouzi Lekjaa) declara con tanta osadía (que Marruecos acoja la final), no se lo ha inventado por su cuenta".

Y concluyó: "No seamos ingenuos. Nadie ha dicho que se vaya a marchar, y sigue siendo miembro ejecutivo de la FIFA (Lekjaa); este es un nuevo tropiezo que se suma a los problemas de gobernanza dentro de la FIFA. Y mientras Infantino continúe, será extremadamente difícil que la final se celebre en España. Desde el punto de vista de la reputación y el prestigio, el país líder en la organización de este Mundial debe acoger el partido de la final. Tenemos que pensarlo detenidamente: si Infantino continúa, veamos qué haremos... Hay que reevaluar toda la situación, y no sé si debemos retirarnos o no".