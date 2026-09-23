Tebas continúa su guerra contra el Real Madrid: la relación no se arreglará mientras siga Florentino Pérez

Javier Tebas, presidente de LaLiga, continuó con la escalada de su crisis con el Real Madrid, asegurando que la relación entre ambas partes seguirá siendo "irreconciliable" mientras Florentino Pérez continúe presidiendo el club merengue.

Las declaraciones de Tebas se produjeron durante su asistencia a un acto en España este miércoles, donde habló ante los medios de comunicación sobre la continua polémica con el Real Madrid.

Tebas y el Real Madrid intercambiaron ataques a lo largo de este martes, ya que el presidente de LaLiga comenzó dirigiendo duras críticas al club merengue a través de su cuenta en la plataforma X, después del ataque del club al arbitraje tras el derbi de Madrid.

El Real Madrid respondió con un comunicado oficial, antes de que Tebas volviera al ataque mediante un extenso comunicado en X.

Tebas responde al comunicado del Real Madrid

Sobre el último comunicado emitido por el Real Madrid, que señalaba que las declaraciones de Tebas "no son propias de un directivo", el presidente de LaLiga dijo, según recogió el diario "As": "Si no fuera un directivo, no llevaría aquí 12 años. Llevamos viviendo esto muchos años con el canal del Real Madrid, y cuando las cosas van mal dentro del club, se dirigen las críticas a todo lo que se mueve, y eso es vergonzoso".

Y añadió: "Es una falta de respeto a todos, a LaLiga, a los clubes y a la afición".

¿Qué dijo sobre la polémica arbitral del derbi?

El presidente de LaLiga abordó la polémica arbitral que acompañó al derbi de Madrid, asegurando que entiende que se critiquen las decisiones, pero rechazó que se acuse a la competición de estar amañada.

Y dijo: "Entiendo las críticas, pero no puedo entender que digan que la competición está amañada. Hay gente que debe haber visto la jugada de Bellingham con unas gafas diferentes a las del resto del mundo".

Y continuó: "Cristian Romero no puede ver una tarjeta roja por eso de ninguna manera. En cuanto a la jugada de Kang-in, sí, podría haber habido una tarjeta roja, pero no es la situación escandalosa que describen los demás".

Relación rota con Pérez

En lo relativo a su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Tebas fue claro en su postura, afirmando: "Mientras Florentino Pérez siga siendo presidente del Real Madrid, la relación es irreconciliable".

Y aclaró: "El problema reside en el modelo de fútbol que defiende Florentino. Nosotros no defendemos ese modelo".

Y añadió: "Si en el futuro llega otro presidente al club, veremos qué ocurre. No estoy en absoluto de acuerdo con los actuales directivos, pero no tengo ningún problema con el Real Madrid en sí. Es mi equipo desde que era niño".

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