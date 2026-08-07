Javier Tebas, presidente de LaLiga, elevó el tono de sus críticas contra la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a raíz de la crisis que atraviesa el organismo recientemente, al considerar que ocultar decisiones trascendentales a los órganos responsables y a los representantes del fútbol en todo el mundo supone «un colapso muy grave en la gobernanza institucional».

Tebas escribió a través de su cuenta en la plataforma «X», este viernes, que lo que calificó como «disculpa de Rabat» no representa una solución para la crisis actual que sacude a la FIFA, subrayando que el asunto va más allá de un simple problema en la forma de comunicar.

La FIFA había anunciado, tras el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, una propuesta para vender el 20% de la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que el organismo internacional pretendía crear para gestionar sus operaciones comerciales y sus eventos, entre ellos el Mundial.

Pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio marcha atrás posteriormente en el proyecto y anunció su retirada tras una gran ola de indignación internacional.

Tebas exige que se determinen responsabilidades

Tebas consideró que reconocer que existió un proceso de ocultación de información no puede terminar con la mera presentación de disculpas, insistiendo en la necesidad de identificar al responsable de tomar esas decisiones y exigirle cuentas.

El presidente de LaLiga dijo que el asunto «no se resuelve pidiendo perdón», reclamando que se «determine quién decidió actuar de esta manera y se le atribuya la responsabilidad», y añadió que la persona que lideró y supervisó directamente el proceso no puede quedar exenta de responsabilidad, en clara alusión a Infantino.

Las críticas de Tebas no se detuvieron en el expediente de la empresa comercial, ya que reabrió el caso del jugador estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción fue suspendida durante el Mundial, tras presiones políticas reconocidas públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, con el fin de permitir al jugador participar en el siguiente partido ante Bélgica en los octavos de final.

Tebas calificó este hecho como «una injerencia política inaceptable en la independencia del sistema disciplinario del fútbol», criticando al mismo tiempo las explicaciones que ofreció Infantino sobre el caso, que consideró poco convincentes.

Críticas al respaldo a Infantino

El presidente de LaLiga también dirigió críticas a los comunicados de apoyo emitidos recientemente en favor de Infantino por parte de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Asociación del Fútbol Argentino y varias otras federaciones nacionales.

Tebas considera que estas posturas no contribuyen a poner fin a la crisis, sino que revelan, desde su punto de vista, que «el verdadero problema en la gobernanza del fútbol mundial reside en el propio sistema».

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Las declaraciones de Tebas llegan tras la reunión de Rabat que la FIFA celebró esta semana en Marruecos, en medio de un aumento de las críticas dirigidas a Infantino por el proyecto de la empresa comercial propuesta.

El presidente de LaLiga afirmó que la reunión de Rabat no debe convertirse en una «ceremonia para exculpar» a los responsables de la crisis, al considerar que lo ocurrido debe suponer un «punto de inflexión» en la forma de gestionar el fútbol mundial.

Tebas concluyó subrayando que el sistema actual afronta problemas relacionados con la transparencia, la independencia y la concentración de poder, en una nueva crítica que se suma a la serie de posturas de rechazo a la forma de gestionar la Federación Internacional de Fútbol durante el último periodo.