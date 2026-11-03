¡Teatro de los Sueños! Gasperini advierte a la Roma, desatada de cara a gol, sobre un Manchester United herido en un duelo europeo

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El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, no quiso que la crisis que atraviesa el Manchester United distrajera a su equipo antes del partido del martes en la Champions League. Gasperini insistió en que el Manchester United sigue siendo un rival peligroso pese a ocupar el 16.º puesto en la Premier League.

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La Roma en racha visita a un Manchester United en apuros

La Roma visita al Manchester United en Old Trafford en la cuarta jornada de la Champions League. El equipo de Gian Piero Gasperini llega en un gran momento goleador tras remontar para vencer por 4-2 al Cagliari este fin de semana, después de imponerse por 5-2 al Udinese.

Por su parte, el equipo de Michael Carrick ocupa el último puesto de la tabla de la Champions League y el 16.º de la Premier League tras caer por 3-0 en casa ante el Bournemouth.

Pese a los problemas del United en la competición doméstica, Gasperini espera una prueba exigente en Old Trafford.

Gasperini advierte a la Roma de que no debe subestimar al United

En declaraciones a los periodistas antes del partido, Gasperini instó a sus jugadores a no confiarse ante el United. «Al Manchester United le está costando conseguir resultados en la liga ahora mismo, pero no debemos dejar que eso nos distraiga. Es un gran equipo, con algunos jugadores de talla mundial», afirmó Gasperini.

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«Además, jugaremos en un estadio difícil, con un ambiente electrizante. Nos estamos preparando como si fuéramos a enfrentarnos al mejor United».

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«Todo el mundo tiene derecho a soñar. Intento hacer realidad los sueños a corto plazo, empezando mañana en un estadio magnífico», añadió.

Gasperini afronta la escasez de centrocampistas en plena crisis de lesiones

Gasperini reveló que tendrá que afrontar ausencias importantes en Manchester, ya que Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Manu Kone, Leonardo Balerdi y Mario Hermoso no estarán disponibles. «Nos faltan jugadores como Pellegrini, Dybala y Kone en zonas similares, así que estamos intentando adaptarnos», explicó Gasperini.

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«Vamos justos de efectivos en el centro del campo. Esperemos que solo sea una fase. Hemos disputado los últimos siete partidos al límite».

«Los 17 jugadores con los que contamos están preparados... pero, mientras tanto, esta es una semana difícil», añadió el italiano.

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La Roma busca una victoria importante en Europa

Una victoria en Manchester supondría un impulso significativo para la Roma, situada a mitad de tabla, en su búsqueda de avanzar en la competición europea.

El equipo de Gasperini confiará en su prolífica delantera para superar la frágil defensa del United.

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El partido en Old Trafford comenzará el martes por la noche.