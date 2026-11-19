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El centrocampista italiano del Watford, Edoardo Bove, sueña con volver a jugar en Italia, pero solo con las camisetas de los dos equipos en los que ya ha jugado: la Roma y la Fiorentina.

Así lo confirmó su agente, Diego Tavano, en declaraciones a Radio Sportiva: «Espero que el Watford sea solo una etapa muy bonita. Respeto muchísimo al club del presidente Pozzo, al que agradezco que nos haya dado la gran oportunidad de volver al fútbol de alto nivel. La Championship es una competición difícil; por su intensidad, está casi al nivel de la Premier, ese campeonato que Edo sueña con conquistar. Después, si algo cambiara en la normativa italiana, quizá podría producirse un regreso fantástico, de ensueño, a la Roma o a la Fiorentina. Sin duda, a uno de esos dos clubes, no a otros».

El posible regreso de Bove depende de un cambio en la normativa italiana sobre la aptitud para la práctica deportiva, algo difícil de imaginar por ahora.

El 1 de diciembre de 2024, durante el Fiorentina-Inter, sufrió una parada cardíaca y fue trasladado de urgencia al hospital de Careggi, donde ingresó en cuidados intensivos. Tras someterse a una intervención quirúrgica para implantarle un desfibrilador cardíaco subcutáneo, Bove recibió el alta el día 14 de ese mismo mes.

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Al final de la temporada regresó a la Roma al terminar su cesión y, el 17 de enero de 2026, rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el club después de no obtener la aptitud para la práctica deportiva de competición en Italia.

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Así, el 21 de enero de 2026, Bove firmó un contrato hasta junio de 2031 con el Watford, club de la segunda división inglesa propiedad de la familia Pozzo, al igual que el Udinese. Hasta ahora ha disputado 18 partidos en Inglaterra y marcó un gol contra el Wrexham el pasado 17 de marzo.

Mientras tanto, se ha estrenado un docudrama sobre la historia de Bove, titulado «In un battito».

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En enero se espera que se fije una fecha para la tramitación de la medida relativa a la ley que lleva su nombre, paralizada desde hace demasiado tiempo por falta de fondos.

Su gran amigo Flavio Cobolli rompió a llorar durante la rueda de prensa posterior a su derrota ante el estadounidense Tiafoe en las Finals de tenis en Turín.