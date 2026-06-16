Mehdi Taremi, capitán de Irán, reveló que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó al equipo en el vestuario tras el partido contra Nueva Zelanda.

El equipo iraní debutó en el Mundial 2026 con un 2-2 ante Nueva Zelanda en el «Sovi Stadium», en un partido muy tensionado políticamente, tras una preparación calificada como la más tensa de la historia de la Copa del Mundo.

Tarmi declaró a ESPN: «Quiere ayudarnos, pero hay otras cosas en juego y todos lo saben. Ya sabéis dónde estamos».

El capitán añadió: «Creo que la FIFA debería ayudarnos más. Veamos qué pasa en el futuro».

Tarmi mostró su frustración por la prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta al presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, y a otros miembros del cuerpo técnico y médico.

Sobre esta crisis, Taremi sentenció: «Todo esto es una catástrofe para nosotros».

Irán se convirtió en el primer equipo en jugar un Mundial en territorio de un país con el que está en guerra.

Disputar el partido inaugural en las afueras de Los Ángeles incrementó la tensión, pues esa ciudad acoge la mayor comunidad iraní fuera de su país, muchos de ellos exiliados tras la Revolución Islámica de 1979.

Durante el himno iraní se mezclaron abucheos y aplausos, pero, una vez comenzado el partido, la selección iraní recibió el ruidoso apoyo de los 70 108 espectadores presentes.