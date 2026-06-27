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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Tarmi: «Estados Unidos quiere dejarnos fuera del Mundial... e Infantino nos ha engañado»

Egipto vs Irán
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M. Taremi
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El líder de Irán habla con amargura

El capitán iraní, Mehdi Taremi, acusó a la FIFA y a las autoridades estadounidenses de intentar excluir a Irán del Mundial 2026, tras el 1-1 ante Egipto que complicó el pase a dieciseisavos.

Tras el encuentro, declaró en la zona mixta: «Creemos que la FIFA y las autoridades estadounidenses quieren excluirnos del torneo». Además, criticó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino: «Vino tras el primer partido y prometió resolver los problemas, pero la FIFA no ha hecho nada».

Mencionó los problemas logísticos, como la denegación de visados a parte del cuerpo técnico y los largos viajes a Tijuana entre cada encuentro.

Y añadió: «Este Mundial es un desastre. No podemos competir así, no es justo. Si la FIFA cree que lo es, es su problema».

El seleccionador Amir Qalanoui añadió que, de haber podido llegar dos semanas antes, habrían llegado más preparados y en mejor forma física.

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En el campo, el VAR anuló el gol de la victoria iraní en el descuento por un fuera de juego milimétrico de Shajá Khalilzadeh, lo que aumentó la frustración tras el penalti fallado por Taremi.

El capitán asumió la responsabilidad: «Si quedamos eliminados, es culpa mía», aunque aún confía en avanzar como una de las mejores terceras.

Ahora Irán aguarda los resultados del sábado para saber si avanza como uno de los mejores terceros, mientras las palabras de Tarmi y Qalanoi reabren el debate sobre la equidad del torneo.

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