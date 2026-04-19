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Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

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¿Tarjeta roja tras el Chelsea-Man United? Aparecen imágenes extrañas protagonizadas por Bruno Fernandes

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League

Los aficionados del Manchester United están consternados por la actuación del VAR el sábado por la noche en el partido entre el Chelsea y los Red Devils. Consideran que Romeo Lavia debería haber recibido una tarjeta roja.

Pese a dominar en Stamford Bridge, el Chelsea perdió ante los Red Devils. Justo antes del descanso, Bruno Fernandes lanzó el balón desde la banda a Matheus Cunha, quien remató con maestría.

Al final del partido, Bruno Fernandes quedó tendido tras una falta y Lavia le pisó la pierna.



El árbitro y el VAR no actuaron pese a las protestas del portugués. Ahora, los seguidores del United exigen que se sancione a Lavia.

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