Apenas habían transcurrido unos segundos de partido en el estadio An der Alten Försterei cuando Nwaneri derribó con dureza a Tom Rothe, del Union Berlín, en la zona central del campo del equipo berlinés. El árbitro Daniel Schlager acudió rápidamente y sacó de inmediato, con autoridad, la tarjeta roja al atacante del Dortmund.

Sin embargo, al parecer, esa no había sido su intención: hizo un gesto decidido con la mano izquierda para indicar que no, antes de mostrarle a Nwaneri la tarjeta amarilla con la derecha. En la banda, el entrenador del BVB, Niko Kovac, reaccionó con una sonrisa.

Lo cierto es que a la entrada de Nwaneri le faltó poco para merecer la expulsión. El inglés, de 19 años, se lanzó lateralmente con gran impulso contra su rival. Rozó el balón sin llegar a tocarlo, pero sí alcanzó el tobillo derecho de Rothe con la suela expuesta de su pie izquierdo. Si el contacto se hubiera producido apenas unos centímetros más arriba, Schlager probablemente habría recurrido de forma deliberada a la tarjeta roja.

Nwaneri llegó cedido al BVB este verano procedente del FC Arsenal, campeón de Inglaterra, después de que el recién fichado Giannis Konstantelias sufriera una rotura del ligamento cruzado en la primera jornada. En Berlín, el zurdo, capaz de jugar en distintas posiciones de ataque, disputa su quinto partido en la Bundesliga, a los que se suman otros dos en la Liga de Campeones.