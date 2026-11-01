Tarek Dhiab: no hay ningún delantero capaz de regatear a la estrella del Al-Hilal

El tunecino Tarek Dhiab, exjugador del Al-Ahli saudí, considera que su homólogo Al-Hilal cuenta con un grupo extraordinario de elementos, señalando que el equipo ha mejorado notablemente bajo el mando de Simone Inzaghi.

El Al-Hilal logró una difícil victoria ante el Al-Fateh, ayer sábado, por dos goles a cero, en la clausura de la jornada 12 de la Liga Roshn Saudí de profesionales.

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Tarek Dhiab declaró en unas manifestaciones a través de la cadena "Thmanyah": "El Al-Hilal cuenta con un grupo extraordinario de jugadores, en especial el lateral derecho Mohamed Mahzari, quien ha logrado desarrollarse de forma evidente, y es un fichaje ganador para el Al-Hilal sin la menor duda".

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Y añadió: "Un jugador magnífico que ha sabido imponerse tanto en ataque como en defensa, y lo más importante es la dificultad que tiene cualquier delantero para superarlo, porque se planta con una firmeza extrema".

Y sobre la obtención por parte de Mahzari del premio al mejor jugador del partido, respondió: "Se lo merece con toda seguridad, porque es una gran ganancia para el equipo del Al-Hilal".