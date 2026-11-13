Tare, sobre el Milan: «Allegri y yo deberíamos haber prestado más atención a ciertas dinámicas. Nunca tuve ocasión de hablar con Cardinale, no quería pasar por encima de ciertas personas»

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Seis meses después de su despido, el exdirector deportivo Igli Tare cuenta sus verdades sobre la pasada temporada en el Milan. El directivo albanés habló de todo en una entrevista en Sky Sport Unplugged.

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«Hasta marzo/abril siempre estuvimos primeros o segundos, después nos hundimos mentalmente por otras dinámicas, también ajenas al equipo, que no quiero contar. Allegri y yo deberíamos haber prestado más atención a ciertas dinámicas». Así comienza Tare, refiriéndose, con toda probabilidad, a la discusión entre Ibrahimovic y Allegri por la gestión de algunos jugadores importantes de la plantilla, como Pulisic y Leao.

Sobre su relación con Cardinale: «Nada más terminar la negociación por Jashari, me alegró mucho recibir una llamada de Cardinale. Me dijo que podía hablar con él de cualquier cosa. Pero nunca tuve ocasión de hacerlo, porque por encima de mí había personas a las que no quería pasar por alto».

El fichaje que lamenta no haber cerrado: «Uno de nuestros objetivos era Xhaka, precisamente para incorporar al equipo a jugadores con cualidades importantes para liderar un grupo».

«Perder 2-1 contra el Cagliari, de la manera en que perdimos... Creo que fue el peor partido de mi vida. Nunca olvidaré lo que sentí ni la pena que me dieron los aficionados que estaban en el estadio aquella noche».

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Sobre su relación con Leao: «Le tuve mucho cariño a Leao como persona, pero era ese jugador del que todos esperábamos algo más. Creo que el fútbol ya no era una prioridad para él. Esa es la clave para entenderlo. ¿Cuáles eran sus prioridades? Creo que, en cierta medida, su vida fuera del fútbol, la música, la moda... Pero nunca puse en duda su sentimiento de pertenencia al Milan. Le afectaba no rendir como lo había hecho antes y, además, tuvo muchos problemas físicos».

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Pulisic y Gimenez: «Lo que más lamento es que esperaba algo más de responsabilidad y liderazgo por parte de Pulisic: es un jugador de gran nivel y con cualidades indiscutibles. Pero, en cuanto al rendimiento, ocurrieron cosas que nunca había vivido en mi carrera. Como lo de Gimenez: un chico extraordinario, con cifras que hablaban por sí solas, que durante un año no consiguió marcar un gol. Luego ocurrió que Pulisic estuvo seis meses sin marcar un gol. Y Leao, cuatro meses sin marcar. Se dieron situaciones que difícilmente se ven en el mundo del fútbol».

Tare continúa: «¿Goretzka? En aquel momento, Furlani propuso su nombre. La idea era crear un proyecto con una mezcla de jugadores jóvenes con un futuro prometedor y jugadores ya preparados».

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«Cuando llegué al Milan, lo único que me pidieron fue que trajera a un entrenador italiano. Allegri aportaba mucha experiencia y, en aquel momento, pensé que era la persona adecuada para llegar enseguida a la Champions».

«He podido hablar con Allegri. A él también le duele mucho que acabara de aquella manera. El Milan tiene algo especial para él».

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«¿Joe Gomez, del Liverpool? Se frustró el traspaso de Guehi del Crystal Palace al Liverpool y, en el último momento, ellos dieron marcha atrás. Nosotros ya teníamos el acuerdo preparado; solo esperábamos que se cerrara aquella operación».