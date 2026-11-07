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Las esperanzas del Manchester United de remontar el vuelo en la Premier League han sufrido un duro revés tras conocerse que Carlos Baleba estará de baja durante un largo periodo. El excentrocampista del Brighton, que se ha convertido en una figura destacada desde su millonario fichaje, tuvo que retirarse del campo durante una emocionante victoria europea en Old Trafford.

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El centrocampista estrella se retira lesionado

El jugador de 22 años solo aguantó unos minutos de la segunda parte de la emocionante victoria por 3-2 ante la Roma del martes. Visiblemente afectado y aparentemente entre lágrimas, Baleba necesitó atención médica sobre el terreno de juego antes de retirarse por un posible problema en los isquiotibiales.

Fichado del Brighton por 70 millones de libras este verano, su repentina baja supone un duro golpe para una plantilla que ya tiene dificultades para encontrar la regularidad.

Carrick confirma la baja

En declaraciones a los medios el viernes, el entrenador del United, Michael Carrick, ofreció una actualización poco alentadora sobre el estado físico del jugador. Aunque el equipo médico sigue evaluando el alcance de la lesión, el técnico de 45 años admitió que a su centrocampista estrella le espera un periodo de recuperación considerable.

«No lo sabemos con exactitud, pero serán varias semanas», dijo Carrick a los periodistas al ser preguntado por los plazos de recuperación.

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Después descartó al fichaje del verano para los próximos compromisos del equipo y añadió: «Desde luego, no estará esta semana ni durante el parón internacional. Tardará un poco más».

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Un cambio de rumbo

Antes del éxito continental ante la Roma, el United acumulaba una pésima racha de nueve partidos sin ganar. La emocionante victoria entre semana ha aliviado ligeramente el pesimismo en torno a Old Trafford, aunque Carrick mantiene los pies en el suelo ante lo que queda por delante.

«Nos corresponde a nosotros darle continuidad», insistió el entrenador. «Fue una noche fantástica. Como noche aislada, fue fantástica. Fue bonito para los aficionados terminar así y sentir esa emoción. Sin duda, fue una buena noche para todos nosotros».

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También advirtió contra la complacencia e instó a su plantilla a utilizar el resultado como impulso. «Todavía no hay nada hecho», concluyó. «Todavía no hemos conseguido nada y, en realidad, es un momento puntual que debemos aprovechar y que debemos, debemos, sí, aprovechar para seguir adelante. Pero necesitamos más noches así, sin duda».

Espera la prueba ante el Aston Villa

Sin Baleba, Carrick debe reorganizar rápidamente su centro del campo antes de un duelo crucial de la Premier League. El Manchester United recibe al Aston Villa en Old Trafford el domingo, con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para salvar su campaña liguera.

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Situado actualmente justo por encima de la zona de descenso, el United afronta una enorme presión para trasladar a la liga la tenacidad que mostró en Europa. Encadenar dos victorias será fundamental para ganar el impulso que tanto necesita antes del inminente parón internacional.