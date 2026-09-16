







Durante casi 30 años, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge fueron juntos los dos dirigentes más determinantes del Bayern de Múnich. Sin Hoeneß, primero mánager y después presidente y presidente del consejo de supervisión, y sin Rummenigge, vicepresidente y más tarde presidente del consejo directivo, nada se movió en el Bayern desde comienzos de los años 90.

El ascenso sostenido del Bayern hasta convertirse en uno de los clubes más grandes y exitosos del mundo no habría sido imaginable sin estos dos exjugadores. Durante su largo camino en común, jugaron juntos por primera vez en 1974, se retroalimentaron mutuamente. También porque muy a menudo tenían opiniones completamente distintas y les gustaba discutir internamente (y reconciliarse una y otra vez). La cultura bávara de la confrontación pasó a formar parte del ADN del club muniqués, al igual que el Mia san Mia.

Ahora, al parecer, volvieron a tener opiniones muy distintas sobre una importante cuestión de futuro del Bayern, e incluso habrían votado de manera diferente en una decisión clave dentro del consejo de supervisión.

Rummenigge habría negado su voto a Eberl en el Bayern: ¿qué hay detrás?

Según informa Sport1, Rummenigge se habría abstenido en la reunión del consejo de supervisión en la que, tras un largo tira y afloja durante la temporada pasada, se decidió la renovación de contrato del director deportivo Max Eberl. Es decir, Rummenigge le habría negado su voto a Eberl.

Por regla general, este tipo de votaciones importantes sobre cargos directivos en el área deportiva se resuelven por unanimidad tras las habituales discusiones, a veces largas y apasionadas.

Sin embargo, mientras los demás miembros del órgano de control, encabezados por Hoeneß y el presidente Herbert Hainer, dieron luz verde al nuevo contrato de Eberl hasta 2029, el que fuera durante muchos años presidente del consejo directivo lanzó así una clara señal de escepticismo. Esa abstención, si la información del portal es correcta, podría interpretarse como un mensaje claro a la dirección deportiva del campeón récord y como una crítica a la manera en que se tomó la decisión.

Al margen de eso, el Bayern ha ampliado ya hasta 2029 los contratos de todos los máximos responsables del área deportiva: después del entrenador Vincent Kompany, del presidente ejecutivo Jan-Christian Dreesen y de Eberl, este miércoles también fue el turno del director deportivo Christoph Freund, hasta 2029.

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¿También se abstuvo Rummenigge porque estaba molesto con Uli Hoeneß?

Este mismo lunes, Hoeneß contó entre sonrisas en un evento del equipo de baloncesto del Bayern que internamente había recibido "un buen rapapolvo" por una declaración suya realizada a finales de julio al margen de la concentración en Tegernsee. Entonces, Hoeneß cifró la probabilidad de una renovación de contrato con Eberl en “en este momento, creo, un 100 por ciento”. Con ello corrigió sus propias palabras de mayo, cuando ante la misma pregunta, poco antes del pitido inicial de la final de la Copa de Alemania, había situado las opciones de Eberl en "60 a 40 por ciento" y había hablado de dudas dentro del órgano de control.

A raíz de ello, Hoeneß fue criticado desde muchos sectores, al margen por completo del contenido de sus declaraciones y con toda razón, por el ataque humanamente cuestionable a su sucesor en el peor momento posible. En Tegernsee, cuando la renovación ya se venía gestando desde hacía tiempo tras el exitoso verano de fichajes del club muniqués, probablemente quiso arreglar el asunto, pero acabó metiéndose de inmediato en el siguiente lío. Esta vez, sin embargo, con su socio de toda la vida.

Según Sport1 , Rummenigge sigue valorando de forma crítica el trabajo de Eberl. Además, no estaría dispuesto a aprobar sin más cualquier asunto de personal que ya hubiera sido impulsado de antemano por Hoeneß y Hainer en la comisión presidencial. Con ello, Rummenigge deja claro que desempeña un papel independiente dentro de ese poderoso órgano y que no se suma automáticamente a la línea del presidente de honor.

Hay cosas que, sencillamente, parecen no cambiar nunca en el Bayern.