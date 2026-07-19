También es marroquí: la Federación Jordana anuncia oficialmente a Khalika Al-Salamy

El Consejo de Administración de la Federación Jordana de Fútbol, liderado por el príncipe Ali bin Al-Hussein, ha nombrado al entrenador marroquí Badou Zaki seleccionador nacional por un año. Dirigirá a los «Al-Nashama» en la fase final de la Copa de Asia 2027 en Arabia Saudí.

La Federación, mediante un comunicado oficial, informó que el Consejo de Administración aceptó la renuncia del entrenador Jamal Salami y su cuerpo técnico, agradeciéndoles sus esfuerzos.

El comunicado añade que el nuevo seleccionador y su cuerpo técnico se presentarán según las recomendaciones de Al-Zaki, para que el técnico marroquí elija libremente a sus colaboradores y logre los objetivos planteados.

Zaki, de 63 años, tiene una amplia trayectoria como jugador y entrenador. Como futbolista, llevó a la selección marroquí a un hito en el Mundial de 1986 al alcanzar los octavos de final y fue nombrado mejor jugador africano ese año; también brilló con el Real Mallorca.

Como técnico, llevó a los Leones del Atlas a la final de la Copa Africana de Naciones 2004 y ha dirigido clubes marroquíes como el Wydad Casablanca, el Fath de Rabat, el KAC de Marrakech y el Ittihad de Tánger, además de las selecciones de Sudán y Níger.

Su fichaje refuerza la apuesta de Jordania por la experiencia y los logros del técnico marroquí, con el objetivo de lograr buenos resultados en la próxima cita asiática y consolidar la posición del combinado nacional en el continente.