El jugador de 23 años, en su día celebrado como un supertalento y señalado en el Borussia Dortmund como el futbolista del futuro, no pudo recuperar el impulso esperado en el Borussia Mönchengladbach la pasada temporada. ¿Abandonará ahora definitivamente la Bundesliga?

Según informan de forma coincidente The Athletic y Sky, el Racing de Estrasburgo ha mostrado interés por Reyna. Se dice que hay conversaciones en marcha entre el club francés de la máxima categoría y el mediapunta ofensivo, y en Gladbach contemplan tanto una venta como una cesión.

Para Reyna sería la siguiente oportunidad de empezar de nuevo en un club ambicioso. Con la esperanza de poder explotar por fin con regularidad al más alto nivel un potencial que no ofrece dudas. Algo que, pese a los grandes elogios previos, no ha logrado en los últimos años.

Giovanni Reyna fue considerado en su día un supertalento en el BVB

En 2019, el BVB llevó a Dortmund desde el New York City FC al hijo del exjugador de la Bundesliga y de la selección de Estados Unidos Claudio Reyna. Aquel talento extraordinario tenía entonces 16 años y todas las puertas estaban abiertas para él: "El chico es condenadamente bueno. Podría haber firmado por cualquier club del mundo, pero al final eligió al Borussia Dortmund", citó en su momento Transfermarkt a Sebastian Geppert, desde hace poco asistente de Edin Terzic en el Athletic Club y anteriormente durante mucho tiempo técnico de cantera del BVB.

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Entre otros, también se dice que el Real Madrid, el FC Barcelona y el Manchester City pujaron con intensidad por el mega talento de Estados Unidos, que en el New York City FC ya había podido entrenarse con el primer equipo con solo 14 años, en cuyas filas por entonces se movían estrellas mundiales como Andrea Pirlo, Frank Lampard o David Villa. Reyna estaba especialmente fascinado con Pirlo: "A veces sus movimientos parecen lentos, pero son justo lo contrario. Tiene todo el campo en su cabeza y detecta espacios que nadie más ve. Pirlo es muy inteligente, un visionario. Uno de los jugadores más inteligentes que han jugado jamás", dijo en 2020 a Sport Bild, y quería desarrollarse en una dirección parecida.

¿Por qué se decidió contra el Barça, el Real y compañía y eligió en su lugar al BVB? "Fue la combinación de la excelente perspectiva y las ambiciones del club. Aquí vi las mejores opciones para dar el salto al profesionalismo, y hacerlo además en un equipo que tiene opciones en cada competición. No me equivoqué, y eso me hace muy feliz".

Giovanni Reyna desató la ilusión en Dortmund con 17 años

La decisión sí dio resultado al principio. El entonces entrenador del Dortmund, Lucien Favre, le dio rápido al adolescente la oportunidad de mostrarse en la élite y Reyna la aprovechó de forma brillante. Tras apenas medio año con el sub-19, fue ascendido al primer equipo a comienzos de 2020 y debutó en la Bundesliga con apenas 17 años. Poco después dejó realmente su sello en la derrota por 2-3 ante el Werder Bremen en la Copa de Alemania: tras una conducción desenfadada, marcó un golazo desde 16 metros a la escuadra.

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"En los entrenamientos se ve que tiene algo. El que no lo vea, está ciego", se mostró entusiasmado Favre. "Se mueve bien, juega bien, también defiende de una forma muy, muy inteligente. Puede marcar goles, puede dar el último pase. Con 17 años, lo está haciendo realmente muy bien. Si sigue jugando así, llegará lejos".

Han pasado ya alrededor de seis años y medio desde todo aquello. Y las cotas que entonces se le profetizaban a Reyna quedan bastante lejos para el hoy ya jugador de 23 años. Que la mala suerte con las lesiones le frenó a veces de forma amarga forma, en cualquier caso, parte de la verdad. Reyna firmó una buena primera temporada completa como profesional en 2020/21 y se consolidó con 17/18 años como titular en el BVB.

La cesión de Giovanni Reyna al Nottingham salió mal

En la temporada siguiente comenzaron los problemas físicos; en algunos momentos tuvo que parar durante meses, nunca encontró realmente el ritmo y esos destellos aislados fueron cada vez más escasos con el paso del tiempo. A comienzos de 2024, una cesión al Nottingham Forest debía impulsar el cambio a mejor, pero no tuvo efecto, porque Reyna apenas contó con oportunidades en la Premier League.

De vuelta en Dortmund, su cuerpo volvió primero a fallarle durante semanas y, en una temporada 2024/25 complicada en líneas generales para el BVB, rara vez pasó de tener minutos sueltos. Como la perspectiva no era especialmente halagüeña y veía peligrar su participación en el Mundial de casa con Estados Unidos, Reyna se despidió el pasado verano del Dortmund tras seis años. El Gladbach puso sobre la mesa cuatro millones de euros por el traspaso, y en los Potros el centrocampista quería por fin reencontrarse con su juego.

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Al menos: consiguió entrar en la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial, estuvo en el torneo en casa y hasta dejó un momento destacado con su vistoso gol con el exterior en la victoria por 4-1 en el debut ante Paraguay. Pero tampoco el Mundial fue realmente bueno desde la perspectiva de Reyna, igual que el último año en Gladbach. Las pequeñas molestias musculares siguieron acompañándole y no logró hacerse de forma sostenida con un puesto de titular. En números, entre todas las competiciones, solo sumó un gol y una asistencia en 20 partidos. No resulta demasiado sorprendente, por tanto, que en los Potros no parezcan estar especialmente atados a Reyna.

¿Giovanni Reyna rumbo a Estrasburgo? Sería un fichaje interesante

Como informó en junio Sport Bild, el estadounidense sigue sin desempeñar un papel demasiado importante en los planes del entrenador Eugen Polanski. En consecuencia, el Gladbach podría incluso estar dispuesto a dejar salir a Reyna por menos de los cuatro millones de euros que transfirió hace doce meses al Dortmund.

Así, Estrasburgo podría hacerse con Reyna posiblemente por una cantidad mínima. En el conjunto francés, octavo en la pasada temporada de la Ligue 1, Reyna llegaría a una ofensiva de buen pie alrededor del internacional paraguayo Julio Enciso, en la que sí podría hacer valer sus virtudes. En la recta final del último curso había dejado buenos indicios en Gladbach y, si se mantiene en forma, Reyna tiene sin duda el potencial para reconducir su carrera en Estrasburgo. Más aún en un entorno nuevo, en una liga nueva, donde no vea constantemente asociado a su nombre, como le ocurrió últimamente en la Bundesliga, el estigma amenazante del antiguo supertalento incapaz de cumplir las expectativas. Sería un fichaje interesante.