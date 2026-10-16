También afecta al Bayern de Múnich: sale a la luz una sorprendente decisión de Jürgen Klopp

Según informa el diario Bild, Klopp no asistirá al partidazo del sábado entre el Bayern de Múnich y el RB Leipzig, sino que seguirá de cerca el encuentro entre el Bayer Leverkusen y el SC Friburgo.

Aunque el técnico de 59 años incluyó en su doble convocatoria para el larguísimo parón de selecciones ya concluido a cuatro jugadores del SC Friburgo, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt y Derry Scherhant, su ausencia en Múnich no deja de ser una sorpresa. Además de perder la oportunidad de ver en directo a numerosos internacionales, Klopp renuncia así a reencontrarse con caras conocidas del Leipzig. Antes de asumir su cargo en la Federación Alemana de Fútbol (DFB), trabajó, como es sabido, como director global de fútbol de Red Bull, por lo que asistía con frecuencia a los partidos del conjunto sajón.

El diario también señala que el segundo entrenador Sven Bender presenciará el partido entre el recién ascendido SV Elversberg y el FC Augsburg. El SVE había aportado recientemente a Felix Keidel a la selección alemana; el FCA, a Finn Dahmen y Hennes Behrens.

Jürgen Klopp verá otro partido del Bayern de Múnich

En cualquier caso, el diario Bild reveló que Klopp observará a los jugadores del Bayern el miércoles en la Champions League y que también verá a Kai Havertz, del Arsenal. Su asistente Pepijn Lijnders asistirá al partido del Leipzig como visitante ante el Real Madrid. Además de David Raum, Ridle Baku y Brajan Gruda, convocados recientemente, es posible que Rocco Reitz también tenga opciones de entrar en la convocatoria para los próximos compromisos de la selección en la Nations League, en noviembre.

Según esta información, Klopp anunciará su convocatoria el 5 de noviembre y, a diferencia de la de septiembre, no incluirá a 44 jugadores. Esta vez, el seleccionador se limitará a una lista de probablemente hasta 26 futbolistas. La selección alemana se enfrentará primero a Serbia (13 de noviembre) y después a Países Bajos (16 de noviembre) para cerrar la fase de grupos de la Nations League. Necesita dos victorias para acabar entre los dos primeros y mantener sus opciones de alcanzar los cuartos de final.

A diferencia de su predecesor, Julian Nagelsmann, Klopp ya asistió a numerosos partidos antes de anunciar su primera convocatoria para evaluar a posibles candidatos. También visitó a los clubes para presenciar sus entrenamientos.