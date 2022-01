Continúa la actividad del Torneo de Verano 2022 con el duelo entre Independiente y Talleres de Córdoba, a las 21.00 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El Rojo llega minado de problemas. Perdió en su debut 1-0 con San Lorenzo, por eso si no gana se queda afuera de la final. Todavía es el único equipo del fútbol argentino que no realizó incorporaciones, y de hacerlo no podrían jugar a causa de las inhibiciones que presenta el club. Como si fuera poco, a la salida de Silvio Romero se le suma una posible venta de Alan Velasco a MLS. Además, Eduardo Domínguez presentó sintomas y no estará en el banco de suplentes; Domingo Blanco y Sergio Barreto no estarán por una sinovitis en la rodilla izquierda y un desgarro, respectivamente.

Del lado de los cordobeses, comenzará el ciclo de Guillermo Hoyos en reemplazo de Alexander Medina. El mercado de pases le dejó más bajas que altas, y deberá rearmarse pensando en competir en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Talleres - Independiente FECHA Martes 18 de enero ESTADIO Estadio UNO Jorge Luis Hirschi - La Plata, Buenos Aires HORARIO 21:00 (hora argentina)

CÓMO VER POR TV

El encuentro entre la T y el Rojo será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por Fox Sports Premium, señal disponible solo para quienes tienen contratado el Pack Fútbol en sus compañías de televisión por cable.

Fox Sports Premium

Cablevisión 123 (digital / Flow) TeleCentro 111 (digital) y 1017 (HD) DirecTV 604 (digital) y 1604 (HD)

¿QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA ?

A confirmar.

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Cablevisión Flow, Telecentro Play o DirecTV GO. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES

TALLERES

A confirmar. DT: Guillermo Hoyos.

SAN LORENZO

A confirmar. DT: Eduardo Domínguez.