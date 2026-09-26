El croata Dragan Talajić, seleccionador de Baréin, alzó la bandera del desafío antes del esperado enfrentamiento ante Emiratos en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", mostrando su confianza en la capacidad de sus jugadores para ofrecer una mejor imagen y cosechar un resultado que dé al equipo un fuerte impulso en la carrera por la clasificación a las semifinales.

Talajić subrayó que la competición sigue abierta para todas las selecciones, e insistió en la dificultad del torneo y la fortaleza de los rivales, y dijo durante la rueda de prensa: "Felicito a todos los equipos que lograron el éxito en la primera jornada. Este es un torneo difícil, y todos tienen la oportunidad de clasificarse. Confío en los jugadores y haremos un buen trabajo mañana, si Dios quiere. La selección a la que nos enfrentaremos disputó un partido anterior muy fuerte, y tiene jugadores de alto nivel".

Talajić: quiero hacer sentir orgullosos a los bareiníes

El técnico de Baréin habló sobre la fuerte relación entre la afición y la selección, y afirmó su deseo de ofrecer una actuación que alegre a los seguidores durante el próximo enfrentamiento, y añadió: "Me encanta la relación entre el pueblo bareiní y los jugadores, y si Dios quiere, mañana les haré sentir orgullosos de su selección".

Sobre el enfrentamiento ante Emiratos, Talajić insistió en la necesidad de elevar el ritmo del juego durante todo el partido y no conceder al rival espacios ni oportunidades que puedan aprovecharse, subrayando que la selección emiratí llega al encuentro con ventaja tras su victoria en la primera jornada.

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Y dijo: "Debemos ser más rápidos durante todo el partido, y no concederles ninguna oportunidad. Zlatko es el mejor entrenador del torneo, y felicito a la Federación Emiratí por su elección, y la situación de la selección emiratí es mejor que la nuestra porque logró la victoria en el primer partido, al contrario que nosotros".

Zlatko: rival en el campo y amigo de Croacia

Talajić elogió a su compatriota Zlatko Dalić, director técnico de la selección emiratí, evocando la especial relación que los une por ser ambos hijos de la escuela croata en los banquillos.

El seleccionador de Baréin dijo: "Soy croata y estoy orgulloso de lo que Zlatko ofreció con la selección de Croacia, y le deseo suerte con la selección emiratí".

Y pese a su aprecio por las cualidades de Dalić, Talajić es consciente de que el próximo enfrentamiento no admite demasiados errores, especialmente porque la selección bareiní busca recuperar lo que perdió en la primera jornada, mientras que la selección emiratí llega al encuentro con mejor moral tras haber logrado la victoria.

Abdeljabbar: trabajamos en corregir los errores del ataque

Por su parte, Mahdi Abdeljabbar, jugador de la selección bareiní, afirmó que el equipo trabaja en corregir los errores que aparecieron en el partido anterior, con un mayor enfoque en mejorar la eficacia de cara a la portería, señalando que los jugadores aprovecharon las indicaciones del cuerpo técnico durante los entrenamientos.

Abdeljabbar dijo: "El entrenamiento de ayer fue en dos grupos, y el entrenador nos dio las indicaciones adecuadas. No pondremos el clima como excusa, ya que anteriormente hemos jugado en estas condiciones, e intentamos mejorar nuestro nivel de cara a la portería".

Y añadió: "Confiamos en la táctica del entrenador, y todos los jugadores quieren dar lo mejor de sí mismos, pero puede darse una falta de concentración o la toma de decisiones erróneas, y trabajaremos en mejorar nuestras decisiones en el próximo partido".

Entre el deseo de Baréin de corregir los errores de la primera jornada y la confianza de Emiratos tras su triunfo en su partido inaugural, el próximo enfrentamiento se presenta como una verdadera prueba de la capacidad de ambas selecciones para lidiar con la presión y resolver los pequeños detalles, en un partido cuyo resultado podría ser determinante en las cuentas para la clasificación a las semifinales.