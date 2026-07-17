Takehiro Tomiyasu podría jugar en una liga de primera división tras su salida del Ajax

Takehiro Tomiyasu podría firmar un contrato a largo plazo con el Venezia, según Fabrizio Romano. El defensa japonés, de 27 años, es agente libre tras dejar el Ajax.

Según el periodista, el jugador y el club negocian un contrato de tres temporadas. Tomiyasu, con 46 partidos internacionales, regresaría así a la Serie A.

Entre 2019 y 2021 brilló en el Bolonia, lo que le abrió las puertas del Arsenal.

Las lesiones mermaron su protagonismo y el Ajax lo fichó el pasado invierno, aunque sin éxito.

Solo jugó 236 minutos en nueve partidos con el Ajax, pero aún así fue convocado al Mundial.

Tras jugar tres partidos en la fase final del Mundial, Tomiyasu puede comenzar una nueva aventura en el Venecia, recién ascendido.

En el conjunto veneciano podría reencontrarse con el exutrecter Ridgeciano Haps, quien renovó su contrato a principios de este mes.