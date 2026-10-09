Dusan Tadic afronta con sentimientos encontrados su regreso al Johan Cruijff ArenA. El serbio, de 37 años, se medirá el sábado por la noche con el NEC al Ajax, el club que todavía ocupa un lugar especial en su corazón. En declaraciones a NU.nl, Tadic reconoce que le cuesta mucho asumir la diferencia de nivel entre ambos clubes.

Para Tadic será un encuentro emocional con el club al que defendió entre 2018 y 2023. «Ajax siempre fue el club de mis sueños. De niño tenía una camiseta del Ajax colgada en mi habitación. Fui capitán en una etapa fantástica, en la que hicimos historia y ganamos títulos. Por supuesto, Ajax ha cambiado. Pero, ¿sinceramente? Sigue siendo el club de mis sueños».

Aunque Tadic también desempeña un rol de líder en el NEC, nota que las circunstancias son considerablemente distintas. «Hay muchísimas cosas que corregir en el NEC, pero claro que eso no se puede. Así que me centro en las cuestiones más importantes. Con todos mis respetos al NEC, pero yo estaba acostumbrado a jugar en clubes que ganan títulos. Ajax era y es mi referencia», afirma el serbio.

Las duras derrotas contra el Cambuur (3-0) y la Juventus (5-0) han afectado profundamente a Tadic. «En Ajax, antes de cada partido la pregunta era cuántos goles íbamos a marcar. Fue doloroso comprobar que el Cambuur podría habernos hecho hasta seis goles».

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También en el plano personal Tadic tiene que adaptarse a su nuevo entorno. Mientras que en el Ajax se beneficiaba de la calidad de sus compañeros, en el NEC sus ideas ofensivas se llevan a cabo con menos frecuencia. «A menudo preparo jugadas y no recibo el balón. O no me lo devuelven después de unos cuantos toques. Entonces, al parecer, mi cerebro funciona demasiado rápido».

La situación provoca con frecuencia frustración en el ex capitán del Ajax. «Me está costando mucho, a menudo estoy luchando conmigo mismo y entonces se desata una tormenta en mi cabeza», reconoce Tadic.

El encuentro con el Ajax adquiere un significado extra por su vínculo especial con la afición de Ámsterdam. Hace poco, Tadic volvió a ser coreado con fuerza tras el duelo de la Conference League entre el Ajax y su antiguo club, el Vojvodina. «Siempre tuve una conexión fantástica con los aficionados, ese sentimiento está muy dentro de mí», cuenta.

Si Tadic marca el sábado por la noche contra su antiguo amor, espera disfrutarlo poco. «Si marco para el NEC contra el Ajax, será el gol más sádico de mi carrera», dice. No descarta en absoluto un regreso a Ámsterdam: «¿Ajax mi exmujer? No, Ajax sigue siendo mi mujer. Esta temporada todavía era demasiado pronto, pero algún día quiero volver al Ajax, como entrenador».

Los aficionados al fútbol, atónitos por la entrevista de Tadic

Las declaraciones de Tadic sobre su propio equipo han sentado fatal a varios aficionados. «Después de este tipo de declaraciones, mañana lo dejas en casa, ¿no?», escribe Bjorn bajo la publicación de ESPN en X. Sjakie se dirige directamente al entrenador Dick Schreuder: «Mañana Tadic al banquillo todo el partido, o mejor aún: déjalo en casa y ponlo a hacer tareas. Gracias de mi parte y de muchos aficionados del NEC».

Sven tampoco muestra mucha comprensión con la actitud del veterano atacante. «Jaja, menudo compañero de equipo. A uno así lo mandas directamente a la grada. Lo único que hace es debilitar a tu equipo», dice con sarcasmo. Gon coincide: «Vaya tela. Imagínate tenerlo en tu equipo. Es muy desmotivador».

Otros aficionados ponen sobre todo en duda la autocrítica de Tadic. «¿Acostumbrado a jugar en clubes que ganan títulos? Literalmente solo ganó algunos títulos en el Ajax, con el resto de sus clubes no ganó absolutamente nada», escribe Nibor. Nick va un paso más allá: «Yo lo apartaría de la convocatoria, a ese loco. Además, tampoco ha jugado ni un solo buen partido con el NEC».