Tacuara Cardozo habló de su frustrado salto a la Premier League

El delantero paraguayo se lamentó por no haber podido jugar en el fútbol inglés: “Me iba a cansar de marcar goles”.

Óscar ‘Tacuara’ Cardozo acaba de renovar su contrato con Libertad y se encuentra disfrutando de la última etapa de su carrera profesional, cerca de los suyos.

En una entrevista con la AM970 de Asunción habló de su presente, pero también recordó hechos resaltantes de su pasado en Europa.

"El sueño que no cumplí fue jugar en la Premier League. Siempre le decía a mi señora que, si jugaba ahí, me iba a cansar de marcar goles", señaló el ex-delanmtero de Newell’s Old Boys de Rosario.

“Quería jugar en , me quedó como materia pendiente y eso que hubo cinco ofertas grandes", aseguró el goleador guaraní.

Tacuara mencionó que la característica del fútbol inglés le habría ayudado a destacarse y, además, mencionó los clubes que quisieron tenerlo cuando marcaba muchos goles para el de .

"Por una lesión en la espalda no pude ir al , fue el último club que estuvo interesado en mí, de los equipos de la Premier. Y también , y Newcastle estuvieron interesados, pero los presidentes no llegaron a un acuerdo”, se lamentó.

Oscar Cardozo, de 37 años, desarrolló su carrera internacional en equipos de , Portugal, Grecia y .