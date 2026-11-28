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El Barcelona ya ultima la planificación de su plantilla para el próximo año natural y todo apunta a una salida destacada. Tras un año vertiginoso en el que salió de su retiro para responder a una situación de emergencia, se espera que Wojciech Szczesny ponga fin a su etapa en Cataluña al término de la presente campaña.

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El Barcelona se prepara para despedir a Szczesny

Según The Athletic, el Barcelona ha decidido no renovar el contrato de Szczesny cuando expire en junio. Tanto el club como el portero polaco consideran que el final de la temporada es el momento natural para poner fin a su etapa en España. Tras haber jugado muy poco esta temporada, el veterano está listo para dar un paso atrás después de añadir varios títulos a su palmarés.

Esta salida prevista explica el sorprendente fichaje de Dominik Livakovic por el Barcelona durante el mercado de verano. Muchos cuestionaron entonces el fichaje por 2 millones de euros, dado que Joan Garcia ya se había consolidado como titular y la cantera cuenta con opciones prometedoras para el puesto de tercer portero. Sin embargo, el club catalán incorporó al guardameta de 31 años precisamente para suceder a Szczesny.

La estrategia a largo plazo del Barcelona para la portería

Los dirigentes del Barcelona estructuraron la operación estival para dar a Livakovic una temporada completa de adaptación, sin la presión inmediata de disputar partidos. Su llegada con un año de antelación permite al internacional croata aprender sus responsabilidades tácticas entre bastidores antes de asumir oficialmente el papel de suplente.

En el club, los responsables deportivos consideran que la modesta cifra de 2 millones de euros supone una inversión de bajo riesgo que aporta al vestuario la experiencia contrastada de un internacional. Livakovic llegó sin cargas significativas y con expectativas realistas, después de haber sido durante mucho tiempo el portero titular de Croacia. El club confía plenamente en que responda con solvencia cuando se le necesite como suplente de Garcia .

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Una gestión inteligente de la plantilla en el Camp Nou

Esta planificación evita tener que buscar a toda prisa un suplente experimentado el próximo verano, cuando se marche Szczesny. En lugar de precipitar el salto de un canterano para cubrir una posición de mucha responsabilidad en el primer equipo, el Barcelona ha combinado las opciones de la cantera con la fiabilidad de un internacional experimentado.

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Para Szczesny, marcharse en junio le permitirá despedirse por todo lo alto tras cumplir su cometido a corto plazo en Cataluña. Mientras tanto, el bajo coste del traspaso de Livakovic mantiene la disciplina financiera y garantiza estabilidad tras Garcia para el futuro próximo.

La Copa del Rey ofrece a Livakovic una oportunidad para destacar

Livakovic ha tenido un comienzo discreto en España: solo ha disputado un partido, frente al Sevilla, al inicio de la campaña. Salvo que Garcia sufra una lesión inesperada, el croata seguirá teniendo pocos minutos en Liga.

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Sin embargo, el próximo inicio de la Copa del Rey ofrece a Livakovic una oportunidad importante para coger ritmo antes de asumir el papel de suplente el próximo verano. Szczesny, por su parte, cumplirá los últimos meses de su contrato antes de poner fin a su etapa en el Barcelona en junio.