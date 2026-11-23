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Sven Ulreich ha hablado en una entrevista sobre sus planes y ha echado la vista atrás. El veterano portero suplente del Bayern aún lamenta un partido concreto y haberse perdido un torneo.

Salvo por un paréntesis de un año (la temporada 2020/21 en el Hamburgo), Ulreich forma parte del grupo de porteros del Bayern desde 2015. Durante mucho tiempo fue el primer suplente de Manuel Neuer. Desde la llegada de Jonas Urbig, Ulreich ocupa el puesto de tercer portero. Actualmente, todo apunta a que Neuer, lesionado una vez más, pondrá fin a su carrera el próximo verano, cuando venza su contrato y tenga 41 años, y a que Ulreich, dos años menor, hará lo mismo.

«Pronto hablaré con el Bayern sobre lo que viene después y lo que quiere el club», dijo Ulreich a Kicker. «No puedo hablar por Manu sobre lo que pasará después de la temporada, pero tampoco es que haga depender todo de él». Es «posible» que vuelva a renovar su contrato incluso si Neuer se retira. «Mientras me encuentre bien, sano y en forma. Ahora mismo es así. Pero también he aprendido que eso puede cambiar rápidamente».

Urbig está llamado a ser el portero titular en el futuro y ya ha acumulado muchos partidos debido a las numerosas lesiones de Neuer. Actualmente, Neuer está de baja por una rotura parcial de un tendón. Ulreich cree que Urbig puede asumir el papel de titular «porque me parece una persona muy centrada, siempre rinde a un nivel excelente en los entrenamientos y ya ha jugado muy bien. Se abrirá camino».

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¿Seguirá en el Bayern? Sven Ulreich explica sus planes

Según se comenta, el Bayern ya busca un nuevo portero suplente con experiencia para que acabe ocupando el puesto de Ulreich. Entre los nombres que suenan figuran Loris Karius (Schalke 04), Bernd Leno (Fulham) y Oliver Baumann (Hoffenheim). «No sé si encontrarán a otro como yo», bromeó Ulreich.

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Tras retirarse, quiere seguir viviendo en Múnich «sin duda», «sin duda» continuar vinculado al fútbol y le «encantaría» hacerlo en el Bayern. «Es un club de talla mundial. Si después de tu carrera puedes seguir trabajando aquí y también contribuir a construir algo o ayudar a que el club sea aún mejor, entonces sí, me encantaría». En principio, Ulreich, que ya ha estudiado gestión deportiva, se ve en el futuro «más en un papel estratégico que a diario sobre el campo; ya he pasado allí bastante tiempo. Quizá después de unos años me dé cuenta de que lo estratégico no es lo mío y de que quiero volver a oler el césped».

Sven Ulreich lamenta la semifinal de la Champions de 2018 y haberse perdido el Mundial

Ulreich ha disputado hasta ahora 103 partidos con el Bayern. ¿Cuál de ellos le gustaría volver a jugar? «La semifinal ante el Real Madrid en 2018», respondió Ulreich, que cometió entonces un error decisivo tras el cual el equipo muniqués cayó eliminado por un margen estrecho.

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«Tuve aquella acción muy desafortunada en el gol decisivo que encajamos, cuando intenté golpear el balón y no lo alcancé. Ni siquiera años después puedo explicar por qué ocurrió. Si el portero no toma la decisión correcta durante una milésima de segundo, a menudo acaba en gol. Por desgracia, eso fue lo que pasó en ese caso, y por eso me gustaría volver a jugarlo. Bueno, en realidad no todo el partido, porque hasta entonces todo iba muy, muy bien y también había parado dos o tres buenos balones. Pero me gustaría volver a vivir esa jugada y resolverla de otra manera».

En aquella temporada 2017/18, Ulreich pasó meses en la portería del Bayern porque Neuer estaba de baja por una fractura de un hueso del metatarso. Pese a sus actuaciones, buenas en su mayoría, Ulreich no entró finalmente en la convocatoria de la selección alemana para el Mundial de Rusia. «Creo que también me habría merecido ir al Mundial», dijo Ulreich. «Habría sido bonito, por supuesto».