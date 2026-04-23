Sven Mijnans se enfrenta al interés del AC Milan nada más terminar el partido del AZ

Hoy se conoció en Italia que el AC Milan sigue de cerca a Sven Mijnans. El volante del AZ respondió a los rumores tras el 0-0 ante Go Ahead Eagles.

Una semana después de ganar la copa al NEC (5-1), el AZ no convenció en su visita al Go Ahead. «No hemos jugado bien», admitió Mijnans ante ESPN. «En la segunda parte mejoramos, pero sigo decepcionado».

Rechaza achacar el pobre juego en el Adelaarshorst a la victoria en la copa y a las celebraciones. «El equipo y yo queríamos dar lo mejor hoy. Entiendo que la gente pensara que sería un partido flojo, con menos energía. Pero estoy realmente decepcionado».

Tuttosport informó el mismo día que el Milan sigue de cerca a Mijnans, quien podría repetir la trayectoria de Tijjani Reijnders. El holandés se convirtió, tras pasar del AZ al Milan en 2023, en uno de los mejores de la Serie A.

El Milan envió el domingo pasado a un ojeador a la final de la Copa, en la que Mijnans brilló. «No muy bien», responde el zurdo al preguntarle por su nivel de italiano. «Sí, lo he leído. He recibido muchos mensajes».

«Eso se verá más adelante. Ahora estoy decepcionado. Hubiera querido ir a Barcelona con buenas sensaciones», añade en referencia al viaje del campeón de copa.

“Ahora toca asimilarlo; quizá suene exagerado, pero ya veremos qué pasa”, concluye. El creativo de 26 años, nacido en Spijkenisse, tiene contrato en el AFAS Stadion hasta 2028.