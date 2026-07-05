«Sven Mijnans podría haber ganado un sueldo astronómico en el Ajax, pero lo rechazó por una razón muy clara»

Sven Mijnans, próximo fichaje del PSV, rechazó un sueldo astronómico del Ajax, según Mounir Boualin de SoccerNews.

El fichaje del AZ por el PSV se cerró tras varios días de negociaciones: el Eindhovens Dagblad asegura que Eindhoven pagará 13 millones de euros por el centrocampista, llamado a reemplazar a Ismael Saibari.

El Ajax también estaba muy interesado y le ofrecía un sueldo astronómico, según Boualin. «Míchel habló largo y tendido con Sven Mijnans para ficharlo para Ámsterdam. El español quería contar con él y el club estaba dispuesto a ofrecerle un salario muy alto, según fuentes cercanas al AZ».

Sin embargo, el jugador priorizó al PSV. «Cuando el PSV entró en escena, Mijnans solo quería fichar cuanto antes por el actual campeón nacional, y eso ocurrirá muy pronto», añade.

Tras la marcha de Saibari al Bayern de Múnich, el PSV no ha dudado en fichar a su sucesor. «Al final, la elección ha recaído en Mijnans, aunque Williot Theo Swedberg, del Celta de Vigo, era otro candidato serio», concluye Boualin.

Firmará un contrato de varios años y, tras el reconocimiento médico del lunes, será oficial.

«Creo que Sven es un buen jugador», ya dijo Peter Bosz el sábado tras el amistoso contra el Royal Antwerp (1-1). «Las preguntas sobre fichajes deben dirigirse a Earnest Stewart; no voy a entrometerme en su trabajo».