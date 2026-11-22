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El argentino sufre un desvanecimiento durante una entrevista, pero después tranquiliza a todos.

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De la euforia al susto. Una noche inolvidable, marcada primero por la alegría de conquistar un trofeo internacional esperado durante 18 años y después por momentos de gran preocupación. El centrocampista argentino, ex de la Roma y la Juventus, Leandro Paredes, se desmayó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde su Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 al Atlético Mineiro.

LO OCURRIDO - El jugador nacido en 1994 tuvo que abandonar el campo en el minuto 58 y dejar su lugar a Tomás Belmonte, entre la ovación del público xeneize, que coreaba su nombre. La decisión se debió a una bajada de tensión provocada por el calor sofocante de Colombia, con temperaturas superiores a los 35 grados, y la consiguiente deshidratación.

EL SUSTO - Pese a ello, tras el pitido final Paredes encontró fuerzas para levantar la copa como capitán y rompió a llorar sobre el campo junto a su familia al celebrar un logro histórico. Poco después, sin embargo, la celebración dio paso al susto. Visiblemente exhausto y emocionado ante los micrófonos de Dsports, el jugador comenzó a dar las gracias por el triunfo antes de mirar hacia un lado y desplomarse de repente en directo. La realización cambió enseguida a una imagen del campo, mientras el cuerpo médico acudía rápidamente a atenderlo.

TODO EN ORDEN - Por fortuna, la alarma se disipó en pocos minutos. Paredes se recuperó rápidamente, aunque fue trasladado a una clínica de Barranquilla para someterse a pruebas por precaución, lo que retrasó unas horas el regreso del equipo a Argentina. El entrenador de Boca, Rodolfo «Vasco» Arruabarrena, explicó lo ocurrido en rueda de prensa: «Ya había empezado a sentir vértigo y un bajón físico al final del primer tiempo. En el descanso parecía haberse recuperado, pero diez minutos después de la reanudación le costaba desplazarse lateralmente y fue honesto al pedir el cambio. Más allá del gran jugador que es en el campo, es un líder positivo que saca lo mejor de todos».

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LA PUBLICACIÓN - El propio Paredes despejó definitivamente cualquier preocupación al publicar en redes sociales una foto desde la clínica, todavía con la camiseta de Boca puesta, acompañada de un mensaje irónico para tranquilizar a los aficionados: «Estoy bien; viva Boca, hoy y siempre. Gracias a todos por los mensajes: ¡solo fue un mareo de tanto dar vueltas!».