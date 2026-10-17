Susto en Berlín: el BVB vuelve a temer por Konstantinos Karetsas

Karetsas llevaba apenas unos minutos en el campo tras sustituir a Maximilian Beier (62.) en la visita de los aurinegros al Alte Försterei. El centrocampista ofensivo se lesionó al intentar girarse para rodear a Rani Khedira, del Union, junto a su propia área.

Se torció la pierna y era evidente que sentía mucho dolor. Durante la pausa para atenderlo, el capitán del BVB, Nico Schlotterbeck, indicó de inmediato al banquillo que Karetsas no podía continuar. El jugador abandonó el campo cojeando, apoyado en miembros del cuerpo técnico, y en su lugar entró el joven talento estadounidense Mathis Albert en el minuto 70.

Así continúan las semanas difíciles para Karetsas. El fichaje de 18 años, que había causado un gran impacto tras su traspaso desde el KRC Genk por 30 millones en verano, sigue sin recuperar su mejor forma desde que se desplomó en el partido de la Champions League contra el FC Villarreal a principios de septiembre.

El entrenador Niko Kovac habló de ello justo antes del partido en Berlín, ante los micrófonos de Sky: «Todos recordamos todavía el momento en que Kostas se desplomó en el partido de la Champions League. Creo que aún lo tiene presente. No podemos pasar por alto todo eso».

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Y añadió: «Observo al chico y todavía no está al nivel en el que estaba antes. No quiero decir que esa sea la razón, pero seguramente influye un poco en el fondo de su mente. Por eso no debemos exigirle demasiado». Aun así, se mostró convencido de que «el chico seguirá su camino».