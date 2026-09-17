Sustituto para El Shenawy y una cara nueva: Hossam Hassan anuncia la lista de la selección de Egipto para el parón internacional

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, anunció la lista de convocados de los Faraones para el próximo parón internacional, que marcará el pistoletazo de salida en el camino de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

La selección egipcia se enfrentará a Angola y Sudán del Sur los días 25 y 29 del presente mes, antes de disputar un partido amistoso ante Sudáfrica el próximo 4 de octubre.

La lista incluyó la convocatoria de una nueva cara que se suma por primera vez, Ali Mahmoud, centrocampista del Al Ahly, además del regreso de Abdelaziz El Baalouti, guardameta del Al Ahly Bank, para suplir la ausencia del lesionado Mohamed El Shenawy; cabe recordar que El Baalouti ya se había incorporado a la concentración de los Faraones en marzo de 2025.

La lista incluyó a 9 jugadores que militan como profesionales en el extranjero, encabezados por la dupla ofensiva de Mohamed Salah y Omar Marmoush.

La lista de la selección de Egipto quedó de la siguiente manera:

Portería: Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa, Abdelaziz El Baalouti.

Defensa: Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Hany, Karim Hafez, Ahmed Fatouh, Tarek Alaa.

Centro del campo: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Ali Mahmoud, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamdi Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico.

Delantera: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdelkarim.

Los ausentes de la lista de la selección de Egipto

Se ausentan de la lista Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed El Shenawy y Yasser Ibrahim por lesión, además de Nabil Emad Donga por razones técnicas.

Por su parte, Marwan Attia se ausentará únicamente del partido ante Angola por sanción, tras el castigo que recibió durante la última Copa Africana de Naciones, disputada en Marruecos.









Programa de la concentración de la selección de Egipto durante el parón internacional

17 de septiembre: inicio de la concentración en el Centro de Selecciones Nacionales en la ciudad de 6 de Octubre.

25 de septiembre: enfrentamiento ante Angola en la primera jornada de la clasificación en el estadio Internacional de El Cairo, a las nueve de la noche.

27 de septiembre: salida de la expedición de la selección hacia Sudán del Sur en un avión privado.

29 de septiembre: disputa del partido ante Sudán del Sur en la segunda jornada de la clasificación, a las tres de la tarde en Sudán del Sur.

30 de septiembre: regreso de la expedición a El Cairo.

4 de octubre: enfrentamiento amistoso ante Sudáfrica en el estadio Internacional de El Cairo.

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