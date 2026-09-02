Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha resuelto la identidad del jugador que sucederá a Lionel Messi en el uso del histórico dorsal número 10.

Messi anunció esta semana su retirada internacional a los 39 años, lo que hace surgir la pregunta más importante sobre la identidad del jugador que vestirá el número 10, ante la dificultad de retirar el dorsal en los partidos oficiales según los reglamentos de la FIFA.

Por supuesto, Messi sucede a otra de las leyendas del juego y héroe nacional de su país, el fallecido Diego Maradona, quien también vistió el prestigioso número 10 de la selección de su país.

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Según la cadena ESPN, el técnico Lionel Scaloni ya sabe qué estrella llevará la legendaria camiseta.

La cadena señaló: "Si Scaloni renueva su contrato como entrenador de Argentina, algo que se espera negociar en los próximos meses, el dorsal número 10 pasará a Nico Paz. Esta decisión ya se ha tomado internamente y se toma en serio".

Paz tiene todavía solo 21 años, pero ya cuenta con 11 partidos internacionales con la selección de su país, y ha destacado como uno de los talentos jóvenes más emocionantes de Europa.

Actualmente juega bajo la dirección de Cesc Fàbregas en el Como de Italia.

Nació en España, y el Real Madrid lo arrebató al Tenerife cuando era adolescente y lo incorporó a su academia.

El Real Madrid tenía una cláusula de recompra con Paz, y se creía que volverían a ficharlo este verano, pero al final llegaron a un acuerdo con el Como.

Los italianos retuvieron al centrocampista ofensivo por una cifra de 50 millones de libras esterlinas.

El acuerdo reestructurado eliminó las cláusulas anteriores de recompra/venta e incluyó una nueva opción de recompra por valor de 68,6 millones de libras esterlinas para el Real Madrid, válida hasta el año 2027.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que Messi anuncia su retirada internacional, después de la de 2016.

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Tras perder dos finales consecutivas en la Copa América, antes y después de la final del Mundial de 2014, Messi decidió retirarse del deber internacional antes de dar marcha atrás en su decisión, a lo que siguió una década de dominio.

Terminó su trayectoria internacional con un registro de 125 goles en 207 partidos internacionales, además de haber ganado la Copa del Mundo y dos Copas América.