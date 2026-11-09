La incertidumbre sigue dominando el futuro de Michael Carrick en el Manchester United, pese a su éxito al salvar la situación ante el Aston Villa en los últimos instantes, ya que los directivos del club aún no han definido su postura final sobre su continuidad al frente del cuerpo técnico.

El United mostró un espíritu combativo diferente en los dos últimos partidos: venció a la Roma por 3-2 en la Champions League tras ir perdiendo por dos goles, y luego empató 4-4 con el Aston Villa en la Premier League después de ir por detrás en dos ocasiones (2-0 y 4-2).

Según el periodista Alex Crook, el ambiente era de calma en el centro de entrenamiento de Carrington esta mañana, con la probabilidad de que Carrick continúe en su cargo durante la etapa actual, aunque su futuro sigue sin estar garantizado.

Crook explicó que la dirección del Manchester United tenía previsto evaluar la situación del técnico durante el parón internacional, después de haber estudiado la posibilidad de realizar un cambio técnico, con anterioridad, tras el empate con el Bournemouth.

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El periodista de talkSPORT señaló que una de las opciones planteadas consiste en reforzar el cuerpo técnico de Carrick con nuevos elementos.

Aclaró que este plan estuvo a punto de ejecutarse, con anterioridad, después de que el club incluyera al inglés Aaron Danks, asistente del entrenador del Bayern Múnich, entre sus cálculos el pasado verano, si bien su salida ahora, a mitad de temporada, parece muy poco probable, especialmente tras asumir mayores responsabilidades y su éxito en el desempeño de sus funciones durante el periodo de enfermedad de Vincent Kompany.

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Pochettino, un recambio de alto precio

En el contexto de la búsqueda de posibles alternativas, Crook reveló que Mauricio Pochettino estaría encantado de tener la oportunidad de dirigir al Manchester United, sabiendo que actualmente entrena a la selección de Estados Unidos.

Por lo tanto, el técnico argentino sigue siendo uno de los nombres vinculados a la posibilidad de asumir la tarea, en caso de que la dirección del Manchester United decida prescindir de Carrick, teniendo en cuenta su amplia experiencia en la Premier League, tras su etapa histórica con el Tottenham y, después, con el Chelsea, según recogió el sitio Yahoo Sport.

Pochettino llevó al Tottenham a ocupar uno de los cuatro primeros puestos cuatro veces consecutivas, pese a su modesto presupuesto en el mercado de fichajes. Además, el Tottenham llegó a la final de la Champions League 2018-19 durante su etapa al frente del equipo.

Después, el técnico argentino logró el sexto puesto en la liga con el Chelsea, y también lo llevó a la final de la Copa de la Liga y a las semifinales de la FA Cup, antes de marcharse de mutuo acuerdo tras una sola temporada.

El exentrenador del Paris Saint-Germain está vinculado por contrato con la selección de Estados Unidos, por lo que el United necesitaría pagar una elevada indemnización si quisiera asegurarse sus servicios.

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