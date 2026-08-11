La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) puso punto final a las repercusiones del incidente de Safan El Sagheer, entrenador de porteros de la selección de Egipto, durante el enfrentamiento de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026, tras decidir suspenderlo dos partidos, además de imponerle una importante multa económica, a raíz de sus protestas contra las decisiones del árbitro durante el encuentro.

El sitio egipcio "Yalla Kora" citó a una fuente dentro de la Federación Egipcia de Fútbol, que afirmó que "la sanción que dictó la FIFA contra Safan El Sagheer incluye la suspensión por dos partidos, además de una multa económica de 47.000 dólares, y ello a raíz de los hechos que presenció el enfrentamiento entre Egipto y Argentina en los octavos de final del Mundial".

Safan El Sagheer había sido expulsado durante el partido, después de protestar de forma vehemente contra las decisiones del árbitro del encuentro, en un choque que vivió una gran polémica arbitral y que terminó con la eliminación de la selección egipcia del torneo tras su derrota ante la selección argentina por (2-3).