Suspensión y récord: el partido entre Galatasaray y Barcelona entra en la historia de Turquía

El duelo entre Galatasaray y Barcelona ya ha entrado en la historia del fútbol turco, incluso antes de disputarse, después de que los precios de las entradas del partido alcanzaran cifras récord sin precedentes.

Según el diario Mundo Deportivo, el esperado encuentro se ha convertido en el más caro de la historia del fútbol en Turquía.





El Galatasaray recibe al Barcelona esta tarde, martes, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, con una gran expectación entre la afición por ver al equipo del técnico Hansi Flick.

El periódico español señaló que el precio de algunas entradas llegó a las 75.000 liras turcas, el equivalente a unos 1.360 euros, un récord que refleja la magnitud de la demanda por ver al conjunto catalán en Estambul.

Pese a la fuerte subida de los precios, se agotaron todas las entradas puestas a la venta, por lo que el estadio Rams Park, feudo del Galatasaray, tendrá una entrada completa, ya que su capacidad oficial es de 53.387 espectadores.

Las entradas de la categoría "deluxe" encabezaron la lista de precios con unos 1.360 euros, seguidas por la categoría "lux" a 1.223 euros y, después, la categoría "classic" a 1.178 euros.

Los precios de las demás categorías oscilaron entre los 906 y los 407 euros, mientras que las categorías más bajas se situaron entre los 272 y los 63 euros, con la entrada más barata a unos 51 euros.

Las consecuencias de la enorme demanda por el partido se extendieron al ámbito de la seguridad, después de que la policía turca detuviera a nueve personas en Estambul por la sospecha de estar implicadas en la reventa ilegal de entradas para el encuentro.

Según lo recogido por "Mundo Deportivo" de las agencias de noticias Anadolu y Demirören, la policía ejecutó la operación el lunes, tras recibir información sobre posibles operaciones de reventa de entradas.

Los agentes llevaron a cabo pesquisas para identificar a los sospechosos y determinar sus lugares de residencia, antes de detenerlos y trasladarlos a las dependencias policiales para completar los trámites legales.

Las investigaciones también se centraron en los procedimientos de organización del acceso al estadio, en el marco de los intensos preparativos de seguridad para el esperado duelo europeo.







