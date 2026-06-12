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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
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Suspensión y multa... La FIFA impone una dura sanción al jugador estrella del Al-Ahly

Al Ahli vs Machida Zelvia
Al Ahli
Machida Zelvia
AFC Liga de Campeones
Z. Al Hawsawi
Arabia Saudita
Japón

Una decisión contundente de la Federación Asiática de Fútbol

La Federación Asiática de Fútbol ha sancionado a una de las estrellas del Al-Ahli saudí por los incidentes en la final de la Liga de Campeones de Asia ante el Machida japonés.

El Al-Ahli se proclamó campeón de Asia por segunda vez consecutiva tras vencer 1-0 al campeón japonés, con gol de Feras Al-Buraikan.

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Durante el encuentro, el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi fue expulsado en el minuto 68 por agredir a un rival.

Como consecuencia, la Confederación Asiática de Fútbol lo sancionó con tres partidos de suspensión en la próxima edición del torneo y una multa de 2000 dólares.

La sanción llegó pocos días después de su exclusión de la lista saudí para la fase final del Mundial 2026.

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