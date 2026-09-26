Suspensión de tres periodos: En-Nesyri deja al Fenerbahçe sin nuevos fichajes

El marroquí Youssef En-Nesyri, actual delantero del Al-Ittihad saudí, ha privado a su exequipo, el Fenerbahçe, de la posibilidad de fichar nuevos jugadores durante los próximos 3 periodos, pese a haberlo abandonado hace medio año.

En-Nesyri dejó el club turco durante el pasado mercado de fichajes invernal para incorporarse al Al-Ittihad, en una operación cuyo valor ascendió a 15 millones de euros, según revelaron informaciones periodísticas.

Y pese a su marcha, el delantero marroquí fue la causa de que el Fenerbahçe fuese sancionado con la prohibición de realizar fichajes durante los próximos 3 periodos, debido a la operación de su traspaso al club procedente del Sevilla español en el verano de 2024, por 19,5 millones de euros.

El club turco publicó un comunicado este sábado, mediante el cual anunció su exclusión de los fichajes durante 3 periodos de traspasos, aunque confirmó que dicha prohibición es temporal y finalizará en cuanto se complete el pago de la cantidad que motivó la sanción.

El Fenerbahçe aclaró que la sanción se produjo debido al retraso de la anterior directiva en el pago de uno de los plazos de la operación del fichaje de En-Nesyri procedente del Sevilla, que estaba previsto para el pasado 30 de abril.

El club turco aseguró que, en cuanto la actual directiva asumió sus funciones, procedió a pagar el plazo, pero el club español reclamó además cobrar de forma anticipada el nuevo plazo, que estaba fijado para el próximo 31 de octubre.

El Fenerbahçe concluyó su comunicado asegurando que pagará dicho plazo el próximo lunes, en cuanto se reincorpore a las oficinas, lo que dará lugar al levantamiento automático de la sanción de prohibición de fichajes.

Cabe recordar que En-Nesyri jugó en el Fenerbahçe a lo largo de un año y medio, periodo durante el cual disputó 79 partidos, en los que logró marcar 38 goles y dar 8 asistencias.